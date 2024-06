Qué son las HOA y cómo impacta la nueva ley de Ron DeSantis a los propietarios

Escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó el pasado viernes 31 de mayo una nueva ley que impacta a los propietarios de Florida. Con motivo de la promulgación del proyecto HB1203, que fue aprobado en marzo por el Senado y la Cámara de Representantes, ha surgido la pregunta acerca de qué son las HOA, y cómo les afectarán las nuevas normas, que entrarán en vigor el 1° de julio de este año.

La ley 1203 también establece requisitos para ciertos administradores de asociaciones comunitarias (CAM, por sus siglas en inglés) y empresas de administración, quienes trabajan en comunidades planificadas como condominios y cooperativas para que se encarguen de la gestión diaria y de los convenios, condiciones y restricciones (CC&R).

Ron DeSantis firmó una ley que afecta a las asociaciones de propietarios en Florida Unpslash/FilterGrade

¿Qué son las HOA?

Se le denomina HOA a una asociación de propietarios, que es una organización en una subdivisión, comunidad planificada o edificio de condominios, que elabora y hace cumplir las reglas para y a los residentes. De acuerdo con Investopedia, un sitio de contenido financiero, aquellos que compran propiedades dentro de la jurisdicción de una HOA automáticamente se convierten en miembros y deben pagar cuotas.

Una asociación de propietarios suele tener una junta directiva, que es elegida para hacer cumplir y supervisar las regulaciones de la HOA, que generalmente describe sus reglas como convenios restrictivos en un documento llamado Declaración de convenios, condiciones y restricciones (CC&R). El incumplimiento puede tener consecuencias, como multas, suspensión de privilegios e incluso posibles acciones legales.

¿Cómo afecta la nueva ley de Florida a las HOA?

El proyecto de ley exige que las asociaciones de propietarios, con 100 o más parcelas, mantengan a partir del 1° de enero de 2026 una copia digital de los registros oficiales para descargar en el sitio web de la HOA o mediante una aplicación en un dispositivo móvil.

Las asociaciones de propietarios, en una subdivisión, comunidad planificada o edificio de condominios, hacen cumplir las reglas Facebook City of Hialeah - Municipal Government

Además, deben mantener registros oficiales durante al menos siete años, a menos que los documentos rectores de la asociación requieran un período de tiempo mayor.

La nueva legislación también prevé sanciones penales relacionadas con las asociaciones de propietarios, como:

Delito menor de segundo grado para cualquier director o miembro de la junta o asociación que viole cualquier requisito específico relacionado con la inspección y copia de registros oficiales con la intención de causar daño a la HOA o a uno o más de sus miembros.

Delito menor de primer grado por desfigurar o destruir a sabiendas e intencionalmente los registros contables requeridos.

Delito grave de tercer grado el negarse intencionalmente a divulgar o producir registros de asociación, con la intención de evitar o escapar de la detección, arresto, juicio o castigo, o de ayudar a otra persona a escapar.

Delito grave de tercer grado por parte de un funcionario, director o gerente de una asociación de condominios que, a sabiendas, solicite, ofrezca aceptar o acepte un soborno.

La ley permite a los propietarios de parcelas de la asociación presentar una solicitud por escrito para obtener una contabilidad detallada de cualquier monto adeudado a la HOA. Si esta no proporciona el reporte dentro de los 15 días hábiles posteriores a la solicitud por escrito, se condona cualquier multa pendiente del solicitante bajo ciertas condiciones.

La nueva legislación también prevé sanciones penales relacionadas con las asociaciones de propietarios Avi Waxman / Unsplash

¿Cómo impacta la nueva ley a los propietarios de viviendas?

La legislación requiere que las asociaciones -o un comité de arquitectura, mejora de la construcción u otro similar- proporcione una notificación por escrito al propietario sobre la regla o convenio en el que se le negó una solicitud para la construcción de una estructura u mejora. Establece no imponer límites al interior de una estructura que no sea visible desde el frente de un terreno, si se ha aprobado previamente un sistema sustancialmente similar.

La medida indica que no se puede impedir que un propietario instale o exhiba huertos y tendederos en áreas no visibles desde el frente o una parcela adyacente, un área común adyacente o un campo de golf comunitario. Asimismo, la nueva ley de Florida prohíbe a las asociaciones de propietarios imponer multas o suspensiones por dejar recipientes de basura en la acera o al final del camino de entrada menos de 24 horas antes o después del día u hora designado para la recolección, y por dejar las decoraciones o luces navideñas encendidas por más tiempo del indicado en el reglamento, a menos que se dejen encendidas por más de una semana después de una notificación por escrito.

Asimismo, las HOA no pueden prohibir al propietario de una vivienda invitar, contratar o permitir la entrada a un contratista o trabajador en la parcela, únicamente porque no está en una lista de proveedores preferidos de la asociación o no tiene una licencia profesional u ocupacional.

