La tajante reacción de Ron DeSantis ante las presuntas intenciones de Joe Biden de aceptar refugiados palestinos de Gaza

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, lanzó este miércoles fuertes críticas contra Joe Biden por la presunta intención de la Casa Blanca de aceptar a refugiados palestinos en el marco de *la guerra en la Franja de Gaza. “Ni siquiera pensé que Biden estuviera tan loco como para hacer esto”, apuntó el mandatario estatal, apenas una semana después de haberle hecho una fuerte advertencia al presidente por los cambios en el Título IX.

Las declaraciones del funcionario republicano se dan luego de que trascendiera un informe de la cadena CBS News, que aseguró que la administración Biden estaría considerando traer a ciertos palestinos a Estados Unidos como refugiados y darles residencia legal permanente. “Se ha publicado un informe según el cual Joe Biden está contemplando la posibilidad de importar un grupo de árabes palestinos de la Franja de Gaza a los Estados Unidos de América. Y ni siquiera pensé que Biden estuviera tan loco como para hacer esto”, expresó DeSantis durante una conferencia de prensa en el condado de Hardee.

En esa línea, indicó que permitir el ingreso de los palestinos de Gaza a EE.UU. sería prácticamente importar “enemistades sangrientas a este país”. Asimismo, continuó: “Eso no es de tu interés ni el de tu familia. No deberíamos importar gente de la Franja de Gaza. Creo que si (Biden) hace eso, no será algo que beneficie a Estados Unidos. En todo caso, simplemente exacerbará muchos de los problemas que estamos viendo ahora”.

Por su parte, el presidente de la Federación Musulmana del Sur de Florida, Samir Kakli, se hizo eco de las declaraciones de DeSantis y, en diálogo con el medio local Herald/Times, opinó que los dichos del gobernador avivan “las llamas del odio contra árabes y musulmanes” y expresó: “Hay que poner fin a la deshumanización de las vidas de los palestinos, esto no es un valor estadounidense”.

Qué dice el informe al que se refirió DeSantis sobre los refugiados palestinos

El informe de la CBS News asegura que el gobierno federal de Biden “está considerando traer a ciertos palestinos a Estados Unidos como refugiados”. Dentro de las propuestas que se barajan en los documentos de planificación estatales a los que accedió el medio, está la de utilizar el Programa de Admisión de Refugiados de Estados Unidos, que existe desde hace décadas, para aceptar a los palestinos con vínculos con Estados Unidos que pudieron escapar de Gaza hacia el país vecino de Egipto.

También menciona versiones que proponen recibir a otros tantos palestinos más y procesarlos como refugiados en los casos donde tengan parientes estadounidenses. Según se detalla, unos 1800 palestinos que escapaban de la guerra han llegado ya a Estados Unidos. Los nuevos refugiados, en tanto, deberían pasar por una serie de exámenes de elegibilidad, médicos y de seguridad antes de volar hacia el país norteamericano.

DeSantis profundiza su postura en contra de las protestas universitarias propalestina

Las nuevas declaraciones del gobernador de Florida se dan en el marco de una profundización retórica por parte del republicano en su postura de rechazo a las protestas propalestina y al antisemitismo creciente en los campus de distintas universidades de Estados Unidos de las últimas semanas.

A finales de abril, DeSantis instó a las universidades de Florida a expulsar a las personas que acosen a estudiantes judíos. Además, opinó que si este hostigamiento fuese perpetrado por un inmigrante extranjero, deberían cancelar su visa y “enviarlo a casa”. En tanto, planteó que los estudiantes universitarios de Florida tienen derecho a protestar contra la guerra entre Israel y Hamas, pero que no por esto se les debe permitir a algunos atacar a los estudiantes judíos.

En ese sentido, el republicano admitió que le gustaría que fuesen expulsados de las universidades todos aquellos estudiantes estadounidenses que acosen a compañeros judíos e incluso sugirió un castigo más severo para los estudiantes extranjeros que participen en tales acciones, como la cancelación de sus visas y su regreso a sus países de origen. “Creo que si son estudiantes extranjeros con visas, deberían cancelarlas y enviarlos a casa. Eso debería simplemente suceder”, afirmó. No obstante, el estado no tiene autoridad para cancelar visas.