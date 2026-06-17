La Trump Highway de Florida se extiende a 124 millas desde el 1° de julio: qué ruta cambia

La Legislatura de Florida aprobó y el gobernador Ron DeSantis firmó el proyecto SB 628, que designa la totalidad de la carretera estatal 80 como “President Donald J. Trump Highway”. Desde el 1° de julio, el tramo de 124 millas que va desde la SR A1A, en el condado de Palm Beach, hasta la US 41, en el condado de Lee, llevará esa denominación honorífica. No obstante, la designación no es nueva: desde 2025 ya existía para un tramo cercano a Mar-a-Lago, y la nueva ley extiende ese nombre a la totalidad de la vía.

La extensión de la carretera nombrada en honor a Trump

De acuerdo con el Senado de Florida, la designación abarca la totalidad de la SR 80: comienza en la SR A1A/S. Ocean Boulevard, en el condado de Palm Beach, continúa hacia el oeste por el condado de Hendry y termina en la intersección con la US 41/Cleveland Avenue, en el condado de Lee.

Según Univision, legisladores estatales señalaron que la residencia del presidente Donald Trump en el sur del estado forma parte del contexto de este tipo de iniciativas.

El camino renombrado recorre aproximadamente 124 millas (unos 200 kilómetros) y conecta zonas agrícolas con centros urbanos en el sur de Florida.

La autopista Donald Trump solo tendrá un cambio honorífico

La designación “President Donald J. Trump Highway” en la carretera estatal de Florida únicamente implica un cambio honorífico. Es decir, no tendrá impacto en su operación. La ruta seguirá identificándose como State Road 80 o Southern Boulevard.

La carretera estatal en Florida renombrada en honor al presidente Donald Trump inicia en Palm Beach y finaliza en el condado de Lee Google Maps

Sin embargo, la ley permite a las autoridades estatales instalar señalización con el nuevo nombre a lo largo del camino.

En marzo de 2026, DeSantis también firmó la HB 919, una ley que inició el proceso para renombrar el Aeropuerto Internacional de Palm Beach como “President Donald J. Trump International Airport”. El cambio está sujeto a los pasos administrativos correspondientes, incluida la aprobación federal.

El gobernador Ron DeSantis también impulsó una ley para nombrar un aeropuerto en Florida en honor al presidente Donald Trump @GovRonDeSantis

Otros cambios en las carreteras de Florida que comenzarán a aplicar el 1° de julio

Además de la “President Donald J. Trump Highway”, la SB 628 incluye designaciones honoríficas para otras carreteras y espacios públicos en toda Florida. Estos son algunos de los cambios incluidos en la ley, según ClickOrlando: