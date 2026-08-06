Yan Diomande llegó a Real Madrid: de jugar descalzo en Abiyán al fichaje más caro en la historia del club merengue

Real Madrid confirmó este jueves la incorporación de Yan Diomande, que firmó contrato hasta el 30 de junio de 2033 y protagonizó la transferencia más costosa de los 124 años de historia del club. El extremo marfileño de 19 años llega desde RB Leipzig después de una temporada consagratoria en Alemania y de un Mundial que terminó por instalarlo entre las grandes apariciones del fútbol internacional. Detrás del pase récord también aparece una historia de pobreza, rechazos y una promesa a su difunta hermana que todavía guía cada uno de sus pasos.

El club español oficializó la contratación mediante un comunicado en el que informó que alcanzó un acuerdo con el equipo alemán para el traspaso del futbolista, que quedó vinculado por las próximas siete temporadas. Aunque la institución no difundió las cifras de la operación, distintos medios españoles coinciden en que el monto fijo ronda los 125 millones de euros, con variables que podrían elevarlo hasta los 140 millones. De esa manera superó el desembolso realizado en 2023 por Jude Bellingham y se convirtió en la incorporación más cara de la historia de Real Madrid.

Diomande pasó de Leganés a Leipzig, donde terminó de explotar futbolísticamente Jan Woitas - DPA

Hace apenas un año el escenario era muy distinto. Leipzig había pagado 20 millones de euros para contratar a un extremo casi desconocido que acababa de irrumpir en Leganés. En su primera campaña en la Bundesliga marcó 13 goles, aportó nueve asistencias y terminó como el futbolista con mayor cantidad de regates completados del campeonato alemán. Ese rendimiento aceleró el interés de varios gigantes europeos hasta desembocar en la ofensiva definitiva de Real Madrid.

Su explosión terminó de consolidarse durante el Mundial. Con Costa de Marfil fue una de las grandes revelaciones del torneo, con una asistencia y llegando hasta 16avos, y confirmó que podía trasladar su desequilibrio a la máxima competencia internacional. Su velocidad, la facilidad para superar rivales en el uno contra uno y la capacidad para actuar por ambas bandas terminaron de convencer a la dirigencia madridista, que aceleró las negociaciones durante las últimas semanas.

Diomande en un amistoso ante Francia, contra Ibrahima Konate, nuevo compañero en Real Madrid FRANCK FIFE - AFP

Sin embargo, la carrera de Diomande estuvo muy lejos de ser lineal. Nació en un barrio humilde de Abiyán, donde compartía una casa con más de 20 personas y disputaba partidos con ojotas sobre canchas de tierra. A los 15 años dejó Costa de Marfil para instalarse solo en Estados Unidos, sin dominar el idioma y con el objetivo de encontrar una oportunidad en el fútbol profesional.

El camino estuvo lleno de obstáculos. Realizó pruebas en clubes de allí y también pasó por entrenamientos en Chelsea, Crystal Palace, Rangers y Bournemouth, entre otros, sin conseguir un contrato. Cuando parecía que el sueño europeo se apagaba, apareció la posibilidad de sumarse a Leganés. En pocos meses pasó del filial al primer equipo y debutó, justamente, en el estadio Santiago Bernabéu frente a Real Madrid.

Su historia cambió para siempre poco después. Mientras comenzaba a cumplir el objetivo de instalarse en Europa recibió la noticia más dura de su vida: la muerte de su hermana menor, Roxane, de apenas 15 años. Desde entonces convirtió ese dolor en el motor de su carrera y cada gol pasó a tener una dedicatoria especial.

Esa historia quedó reflejada en una emotiva carta publicada en The Players’ Tribune. Allí recordó que su hermana fue quien nunca dejó de creer en él durante los años de incertidumbre y rechazos. “Siempre dijiste que yo podía ser mejor que Cristiano. Si algún día lo veo, lo saludaré de tu parte”, escribió. Más adelante agregó una frase que resume el sentido que tomó su carrera: “Demostraré que tenías razón o moriré en el intento”.

Su historia y la carta abierta a su hermana lo convirtieron en un jugador a seguir durante el Mundial Petr David Josek - AP

El crecimiento deportivo también llamó la atención por la velocidad con la que ocurrió. En menos de dos años pasó de integrar un equipo semiprofesional en Estados Unidos a debutar en la primera división española, ser transferido a la Bundesliga, convertirse en una de las figuras de Leipzig y consolidarse en su selección. Su irrupción incluso despertó comparaciones con Lamine Yamal por la facilidad para desequilibrar en espacios reducidos y la madurez con la que afronta partidos de máxima exigencia.

Con la llegada de Diomande, Real Madrid suma una pieza destinada a reforzar una zona del plantel que José Mourinho pretendía potenciar desde el inicio del mercado de pases. El marfileño puede desempeñarse por cualquiera de los dos extremos, aunque su posición natural es la banda derecha, y competirá por un lugar en un ataque con múltiples variantes.

El fichaje también representa la sexta incorporación del club blanco para la nueva temporada. Antes habían llegado Bernardo Silva, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Denzel Dumfries y el delantero Dani Espí. Con ese movimiento, Real Madrid completa, al menos por ahora, una de las renovaciones más importantes de los últimos años y apuesta por un futbolista que, con apenas 19 años, ya carga sobre sus hombros el peso del pase más caro en la historia de la institución.