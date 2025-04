Los detalles de la acalorada discusión que habrían tenido Nicolás Cabré y Mauro Icardi: “A las manos”

Durante las últimas semanas, y a pesar del sin fin de conflictos legales y mediáticos con Wanda Nara, Mauro Icardi y María Eugenia ‘la China’ Suárez demuestran estar juntos, felices y más enamorados que nunca. Mientras ella lo acompaña en su recuperación para volver a la cancha, él se mostró a su lado durante el lanzamiento de su nueva serie Camaleón: el pasado no cambia (Disney +), la cual coprotagoniza junto a Pablo Echarri. Pero, no todo es color de rosas, puesto que, esta semana, salió a la luz una acalorada discusión que habría tenido el futbolista con Nicolás Cabré, expareja de la actriz y padre de su hija Rufina (11), que presuntamente estuvo cerca de terminar con violencia física.

Si bien el futbolista y el actor tendrían un trato cordial - de hecho se los vio juntos durante un partido de hockey de Rufina - aparentemente su relación no comenzó de la mejor manera. “Hubo un momento en el que casi terminan a las manos”, sostuvo el jueves el panelista Pablo Layus en Intrusos (América) y causó sorpresa entre sus compañeros.

Según Intrusos, Nicolás Cabré y Mauro Icardi tuvieron una acalorada discusión (Foto: Instagram @nicolascabre80 / @sangrejaponesa)

“En su momento se acuerdan cuando contamos que él [Cabré] le recriminaba [a la China] un poco el tema de los viajes, que no tenía idea, que estaba como enojado por esa situación. Lo que no sé si fue por teléfono o personalmente que Mauro, que en un momento se mantenía como al costado, se metió. Y vino la típica ‘vos no te metas’. Y Mauro también le contestó”, señaló Layus. Cabe mencionar que en los últimos cuatro meses Eugenia acompañó a Mauro a viajes a Milán y Estambul y hasta trascendió la versión que tendría intenciones de mudarse a Turquía cuando el futbolista se reincorpore al Galatasaray. Esto no le habría gustado nada ni a Cabré ni a Benjamín Vicuña, el padre de sus dos hijos menores, Magnolia (7) y Amancio (4).

Según indicó el panelista, tras el altercado, los hombres “arreglaron las cosas”. “Creo que Cabré fue principalmente el que puso un poquito más de orden. Dejó bien en claro que no tiene ningún tipo de inconveniente ni problema. Pero, cuando tenía que hablar con la China, no le gustó que Mauro se metiera y saltó Cabré como lo haría cualquiera. Y el otro tampoco se quedó callado”, señaló y enfatizó en que después del primer “choque” lograron un vínculo cordial, el cual habría sido impulsado por Cabré.

Nico Cabré y la China Suárez se acompañan mutuamente en la crianza de su hija Rufina (Foto: Instagram @nicolascabre80)

Hace un par de días ambos compartieron una actividad familiar. Nicolás Cabré y su novia Rocío Pardo coincidieron con Mauro Icardi y la China Suárez en un partido de hockey de Rufina. La comunicadora Ker Weinstein publicó en su cuenta de Instagram una foto de los cuatro juntos durante el evento deportivo. “Todos fueron a ver jugar a Rufi”, comentó y sumó: “Me da una ternura, el ‘mami chat está que arde’. Dice que la China se saca fotos con todas las nenas”.

Nicolás Cabré, Rocío Pardo, la China Suárez y Mauro Icardi fueron a ver a Rufina jugar al hockey (Foto: Captura Instagram/@chismesdeker)

A su vez, mostró algunos de los mensajes de las personas que estaban en el lugar, que revelaron detalles del encuentro. “Re buena onda. Al principio, estaban la China con Cabré y la novia, charlando los tres súper bien. Más tarde llegó Icardi (...) Cuando terminó el partido, Mauro le compró ropa en el shop del club a Rufina”, escribió una cuenta. “Pasa que, según contaban mamás, el club estaba medio revolucionado por la China y más porque fue con Icardi. Parece que el que va siempre con la nena es Cabré y la China no va jamás”, agregó otra.