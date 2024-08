Reparten útiles escolares gratis en Florida: cuándo y dónde se puede acceder a ese beneficio

Escuchar

El próximo lunes 12 de agosto la mayor parte de los condados de Florida inician un nuevo ciclo escolar. Para colaborar con las familias y garantizar un buen comienzo, el sábado 10 distintas organizaciones de Jacksonville realizarán eventos donde se repartirán útiles escolares gratuitos, se brindará servicio de peluquería sin costo y se podrán realizar algunos controles de salud básicos.

Para quienes no puedan concurrir a los eventos del sábado 10, el sábado 17 habrá una nueva oportunidad con Serenity in The Park, un evento comunitario que ofrecerá un camión de juegos, consultorías de salud mental, útiles escolares y mochilas gratuitos, entre otros beneficios y propuestas para los jóvenes estudiantes y sus padres.

Además, hasta el 11 de agosto sigue vigente en Florida el feriado de impuestos, que exime del pago de la tasa sobre las ventas a un importante conjunto de artículos de librería, indumentaria e informática destinados a los estudiantes.

Eventos Comunitarios para el regreso a clases

Back-2-School Bash

Además de útiles y mochilas gratis se podrá acceder a un consultorio dental y un vacunatorio móvil gratuito

sábado, 10 de agosto, de 4 p.m. a 6 p.m.

6910 New Kings Rd. Jacksonville, FL

La Iglesia Metodista Saint Paul organiza este evento para la vuelta a clases que contará con DJ en vivo, promotores de salud, un consultorio dental y un vacunatorio móvil. Durante la jornada se repartirán útiles escolares e indumentaria de manera totalmente gratuita. Para acceder no es preciso inscribirse. Se recomienda asistir temprano, ya que el acceso a los servicios será por orden de llegada.

Sorteo de mochilas de Baggett Law

sábado, 10 de agosto, de 10 a.m. a 12 p.m.

Twin Lakes Academy: 8000 Points Meadows Drive

Los abogados de lesiones personales Baggett Law entregarán mochilas y útiles escolares a los alumnos de la escuela Twin Lakes. Se recomienda asistir temprano, ya que las unidades son limitadas. Los alumnos que no asistan a esa institución y necesiten los elementos también pueden participar.

Serenity in the Park: Back to School Edition!

Serenity in the Park ofrecerá un camión de juegos en línea, consultorías de salud mental, útiles escolares y mochilas gratuitas, y servicio sin costo de peluquería

sábado 17 de agosto, de 12 p.m. a 4 p.m

Simonds Johnson Park and Community Center 5455 Verna Bulevar.

Organizado por la organización juvenil Krumpin 4 Success este evento está dirigido a jóvenes desde los 13 años y también a sus padres. Durante la jornada se podrá disfrutar de un camión de juegos en línea, participar en consultorías de salud mental, recibir útiles escolares y mochilas gratuitas, y obtener también servicio sin costo de peluquería.

Además, habrá mesas redondas para adolescentes con foco en resolución de conflictos y paneles de discusión para padres, coordinados por los especialistas de la organización dedicada a disminuir los comportamientos de riesgo y la reincidencia juvenil a través de actividades creativas.

Para participar de los paneles, obtener vales por los útiles o un turno para el servicio de peluquería se debe enviar un mail a Serenity@krumpin4success.org o registrarse en línea en Serenity in the Park: Edición de regreso a la escuela.

Últimos días del feriado de impuestos

Hasta el domingo 11 de agosto continúa vigente el feriado de impuesto de Florida para la compra de útiles escolares Ignacio Sánchez

Hasta el domingo 11 de agosto continúa vigente el feriado de impuesto de Florida para la compra de útiles escolares, que permite a las familias acceder a los productos de su lista de compra para el regreso a clases sin pagar el impuesto a las ventas.

El beneficio es válido en todas las tiendas minoristas y páginas de ventas del estado de Florida y comprende:

Prendas de vestir, calzado y accesorios con un precio de venta de U$S100 o menos por artículo,

Útiles escolares con un precio de venta de U$S50 o menos por artículo

Juegos didácticos y rompecabezas con un precio de venta de U$S30 o menos

Computadoras personales y accesorios para uso personal o doméstico con un precio de venta de U$S1.500 o menos.

El listado completo de artículos tax free se puede consultar en: 2024 Back-to-School Sales Tax Holiday.

LA NACION