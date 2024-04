Ron DeSantis firmó dos leyes que impactan en las escuelas de Florida y generó rechazo: “Viola la libertad religiosa”

Escuchar

Ron DeSantis firmó dos legislaciones para permitir que las escuelas de Florida contemplen programas de capellanes y organizaciones patrióticas. El jueves, la HB 931 y HB 1317 fueron aprobadas por el gobernador republicano en un evento que se realizó en el colegio secundario Tohopekaliga en la ciudad de Kissimmee, condado de Osceola.

En sus redes sociales, el funcionario expresó: “Hoy me sentí orgulloso de firmar la HB 931, que da a las escuelas la autoridad para permitir que capellanes voluntarios vengan al campus y ofrezcan apoyo de orientación a los estudiantes, con el consentimiento de los padres. También firmé la HB 1317, que autoriza a los distritos escolares a permitir las organizaciones cívicas y patrióticas”.

Ron DeSantis ofreció una rueda de prensa en la escuela secundaria Tohopekaliga, en Kissimmee Facebook Governor Ron DeSantis

En ese sentido, explicó que los líderes religiosos y las organizaciones cívicas son “recursos adicionales importantes para los estudiantes que pueden enfrentar desafíos o necesitar construir comunidad y camaradería”. “Me complace poder ampliar la variedad de opciones que los alumnos tienen a su disposición en la escuela y no tenemos ninguna duda de que estas opciones mejorarán las experiencias de nuestros estudiantes”, completó.

Por su parte, Manny Díaz, Jr., el comisionado de Educación, comentó: “Los capellanes voluntarios ofrecen apoyo basado en la fe y están especialmente preparados para servir a los estudiantes y familias en todo nuestro estado y me complace que estamos proporcionando otro recurso valioso para nuestras escuelas”.

Leyes de “capellanes escolares” y “organizaciones patrióticas”: qué establecen y cuándo entra en vigor

La ley HB 931 establece un programa escolar a nivel estatal que “autoriza a los distritos y las escuelas autónomas a adoptar una política que permita capellanes escolares voluntarios”, al tiempo que “requiere que las juntas escolares del distrito y las juntas directivas de las escuelas autónomas asignen tareas específicas a dichos capellanes escolares voluntarios”.

Asimismo, la legislación establece que los capellanes escolares voluntarios cumplan con ciertos requisitos de investigación de antecedentes y que los distritos escolares y las escuelas autónomas publiquen información específica bajo ciertas circunstancias. Los capellanes serán asignados por la junta escolar del distrito o la junta directiva de la escuela. Un estudiante solo podrá recibir apoyo con el consentimiento escrito de los padres.

Governor DeSantis Signs Legislation to Provide Additional Support to Students Through a Statewide School Chaplain Program and Bring Patriotic Organizations to Campus https://t.co/CBmottiZeh — Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) April 18, 2024

Por otro lado, la HB 1317 “autoriza a los distritos escolares a permitir que representantes de organizaciones patrióticas hablen con los estudiantes, distribuyan ciertos materiales y brinden oportunidades para ciertas exhibiciones relacionadas con las organizaciones”. También exige a algunos distritos escolares que proporcionen fecha y hora para que se den dichas actividades y que autoricen a las organizaciones al acceso a los edificios y propiedades escolares en determinadas circunstancias.

Entre las organizaciones se encuentran Big Brothers Big Sisters of America, Boy Scouts of America, Boys & Girls Clubs of America, Civil Air Patrol, Future Farmers of America, Girl Scouts of the United States of America, Little League Baseball, The Marine Corps League y The Navy Seal Cadet Corps. Las dos normas entrarán en vigor el 1° de julio de 2024.

Las organizaciones que se oponen a la nueva ley de Florida

Después de que la Legislatura de Florida votara para aprobar el Proyecto HB 931, a principios de marzo de este 2024, American Civil Liberties Union (ACLU) y otras organizaciones expresaron su oposición al texto normativo.

DeSantis se dijo orgulloso de firmar las legislaciones que aprueban programas de capellanes y organizaciones patrióticas en las escuelas Facebook Tohopekaliga High School

Kara Gross, directora legislativa y asesora principal de políticas de la ACLU de Florida, manifestó: “Permitir que los capellanes brinden asesoramiento y otros servicios de apoyo en las escuelas públicas violaría los derechos de libertad religiosa de los estudiantes y sus familias al exponer a todos los estudiantes de las escuelas públicas al riesgo de que los evangelicen o les impongan la religión durante su jornada escolar”.

Por su parte, DeSantis reconoció que la legislación generó críticas, ya que permite que sacerdotes de diversas religiones presten apoyo a los estudiantes, lo que generó preocupaciones sobre el acceso a las escuelas de grupos controvertidos, como aquellos que practican el satanismo. En ese sentido, el republicano expresó: “No vamos a jugar así Eso no es una religión. Vamos a usar el sentido común al manejar esto”.