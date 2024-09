Ron DeSantis reaccionó al presunto intento de asesinato a Donald Trump: “La gente merece la verdad”

Donald Trump, candidato presidencial por el Partido Republicano, fue el blanco de un presunto intento de asesinato el pasado domingo 15 de septiembre en el Trump International Golf Club, su club privado ubicado en West Palm Beach, Florida. El Servicio Secreto de Estados Unidos logró evitar el ataque al detectar a un hombre armado con un rifle AK-47 con mira telescópica en las inmediaciones del lugar. A raíz de este incidente, Ron DeSantis, gobernador de Florida, emitió un comunicado en el que afirmó que el estado llevará a cabo su propia investigación sobre lo sucedido.

A pocas horas del incidente, Ron DeSantis utilizó su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter) para emitir un contundente mensaje. En ese sentido, el gobernador de Florida afirmó que el gobierno estatal llevará a cabo una investigación paralela a la que realizan las autoridades federales. “El estado de Florida llevará a cabo su propia investigación sobre el intento de asesinato en el Trump International Golf Club”, escribió.

Ron DeSantis publica por X que el estado de Florida hará su propia investigación del presunto intento de asesinato a Donald Trump X @GovRonDeSantis

Asimismo, DeSantis, referente republicano, expresó su preocupación por la seguridad en la jurisdicción que gobierna y enfatizó: “La gente merece la verdad sobre el posible asesino y cómo pudo llegar a 400 metros del expresidente y actual candidato republicano”.

El incidente en el Trump International Golf Club de Florida

El Servicio Secreto, encargado de la protección del expresidente, detectó al hombre armado con un rifle AK-47 equipado con una mira telescópica. En ese momento, Trump se encontraba a unos 400 metros de distancia, jugando en el campo de golf. Los agentes actuaron rápidamente al percatarse del cañón del rifle que sobresalía entre los arbustos e inmediatamente intentaron interceptar al sospechoso.

El campo de golf de 27 hoyos está ubicado en Palm Beach, Florida; fue el primero que adquirió Donald Trump https://www.youtube.com/@TheTrumpOrganizationOfficial

El presunto autor del ataque huyó del lugar luego de que los agentes dispararan en su dirección. Dejó atrás su arma y otros objetos antes de escapar en su vehículo. La policía local, en colaboración con el Servicio Secreto, logró localizarlo gracias a la descripción del coche proporcionada por un testigo. El hombre fue detenido posteriormente en la carretera interestatal 95, a unos 61 kilómetros del lugar, según informaron los medios locales.

El mensaje de Donald Trump: “El trabajo realizado fue absolutamente excepcional”

Trump, quien enfrentará a la candidata demócrata Kamala Harris en las próximas elecciones presidenciales, se mostró agradecido con las autoridades por su rápida intervención. En su cuenta de la red social Truth, el republicano expresó: “Me gustaría agradecerles a todos por su preocupación y buenos deseos. ¡Sin duda fue un día interesante! Lo más importante es que quiero agradecer al Servicio Secreto de los EE.UU., al Sheriff Ric Bradshaw y a su Oficina de patriotas valientes y dedicados, y a todas las fuerzas del orden, por el increíble trabajo realizado hoy en Trump International para mantenerme a salvo, como el 45.° presidente de los Estados Unidos y el candidato republicano en las próximas elecciones presidenciales. El trabajo realizado fue absolutamente excepcional. Estoy muy orgulloso de ser estadounidense”.

El mensaje de Donald Trump tras el presunto intento de asesinato contra él en su club de golf en Florida Truth Social @@realDonaldTrump

Por su parte, Ric Bradshaw, sheriff del condado de Palm Beach, informó que las fuerzas locales también estaban involucradas en la operación de seguridad y que el trabajo coordinado entre los diferentes cuerpos de seguridad fue clave para detener al sospechoso.

Las declaraciones de Joe Biden: “No hay lugar para la violencia política”

El incidente también generó repercusiones en la Casa Blanca, que publicó un comunicado oficial con las declaraciones del presidente Joe Biden: “Mi equipo me ha informado sobre lo que las autoridades federales están investigando como un posible intento de asesinato del expresidente Trump hoy. Un sospechoso está detenido y elogio el trabajo del Servicio Secreto y sus socios en la aplicación de la ley por su vigilancia y sus esfuerzos para mantener a salvo al expresidente y a quienes lo rodean”.

“Me siento aliviado de que el expresidente esté ileso. Hay una investigación activa sobre este incidente mientras las autoridades reúnen más detalles sobre lo sucedido. Como he dicho muchas veces, no hay lugar para la violencia política ni para ningún tipo de violencia en nuestro país, y he ordenado a mi equipo que continúe asegurando que el Servicio Secreto tenga todos los recursos, la capacidad y las medidas de protección necesarias para garantizar la seguridad continua del expresidente”, concluyó.

El FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos, junto con la oficina del Sheriff del condado de Palm Beach, están investigando el incidente, que según el FBI "parece ser un intento de asesinato del expresidente Trump" JOE RAEDLE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué se sabe sobre el sospechoso del presunto intento de asesinato a Donald Trump?

Ryan Routh, de 58 años, fue identificado como el presunto atacante. Según informes, el hombre tiene antecedentes penales, incluida una condena en 2002 por posesión de un arma de destrucción masiva, relacionada con una ametralladora automática. En esa ocasión, quedó detenido en un enfrentamiento con la Policía.

Aunque el reciente ataque fue frustrado, la investigación en curso está enfocada en determinar si Routh actuó solo o si estaba involucrado en un plan más amplio. Las autoridades también revisarán su historial reciente y sus posibles conexiones con grupos extremistas o ideologías radicales. El FBI evaluará toda la información disponible para esclarecer los hechos.

