Se mudó de California a Florida y fue estafada con el alquiler: “Demasiado bueno para ser verdad”

Nancy Kimmes y su marido decidieron comenzar una nueva vida en Sarasota, en el estado de Florida. Empezaron a buscar pisos por internet, hasta que encontraron un aviso que llamó su atención: un departamento en un complejo residencial que habían visitado en unas vacaciones.

“Nos encantaba”, recordó la mujer, que pagó una reserva de 10.000 dólares. Sin embargo, pronto descubrieron que habían sido víctimas de una estafa y tuvieron que iniciar una larga batalla para recuperar su dinero. “Demasiado bueno para ser verdad”, reflexionó.

Nancy Kimmes fue víctima de una estafa con el alquiler de un condominio Captura TV/WFLA

Un aviso en internet y un departamento soñado

Kimmes contó en una entrevista con el canal News Channel 8, que ella y su esposo querían mudarse de California a Florida. Tiempo atrás habían estado de vacaciones en Sarasota y el lugar les había gustado mucho.

Por ello, cuando encontraron un anuncio de alquiler de un condominio en el complejo residencial de Crystal Sands, donde se habían alojado antes, creyeron que la suerte estaba de su lado. “Estábamos muy emocionados porque estaba aquí en Crystal Sand y nos encantaba. Aquí era donde queríamos estar”, recordó.

El aviso había sido publicado en varias plataformas populares de internet. “Lo encontré en Redfin, Zillow, Trulia. Estaba en todos los sitios”, detalló. Según ella, que trabaja como agente inmobiliario, todo parecía legítimo, por lo que decidió contactar al propietario de la propiedad.

Un extracto de las conversaciones que Nancy mantuvo con el supuesto propietario del condominio Captura TV/WFLA

Así fue que Nancy realizó una búsqueda de antecedentes del dueño y, como no detectó irregularidades, llenó una solicitud de alquiler. Convencida de la autenticidad del contrato, se apuró a transferir US$10.000 para asegurarse el lugar. Ese fue su error.

La alarma que reveló la estafa y cómo reaccionó

Tras haber realizado el pago, Kimmes le hizo una consulta específica sobre el estacionamiento del condominio al propietario. “Entonces le pregunté al estafador: ‘¿Qué espacio de estacionamiento me darían?’”, explicó. La respuesta que recibió encendió sus alarmas: le dijeron que tendría dos lugares para poder dejar vehículos.

El condominio, cerca de la playa y con vista al mar Captura TV/WFLA

“Me dio dos espacios de estacionamiento. Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien, porque ya me había alojado allí antes y solo se permite una plaza por unidad”, dijo.

Frente a esta inconsistencia, Kimmes supo que había sido víctima de una estafa. Y reaccionó con rapidez. “Inmediatamente, llamé a mi banco para detener el pago y también contacté a la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota”, recordó.

Recuperar el dinero: un proceso lento y complejo

Si bien Kimmes actuó de inmediato, el camino para recuperar el dinero que había transferido al falso propietario del condominio no fue sencillo. La mujer explicó que los fondos permanecieron congelados en la cuenta del estafador y tuvo que enfrentar una serie de obstáculos burocráticos para lograr que se los devolvieran.

Su espera se prolongó durante seis meses, hasta que, gracias a la intervención de la emisora televisiva WFLA-TV, Kimmes pudo recuperar el dinero.

Ahora, la mujer busca que su experiencia sirva como advertencia para otras posibles víctimas de estafas. En ese sentido, recomendó tomar todo tipo de precauciones antes de enviar dinero, ya que aunque los contratos puedan parecer legítimos, siempre existe la posibilidad de fraude. “Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente sea una estafa”, concluyó.

LA NACION