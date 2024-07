“Un engaño”: Ron DeSantis enfrenta una nueva demanda por el traslado de inmigrantes

Escuchar

El caso de los migrantes que en septiembre de 2022 fueron enviados a Martha’s Vineyard, en Massachusetts, en vuelos organizados por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, vuelve a colocar al político bajo acusaciones por posible engaño. En ese momento, los extranjeros, principalmente originarios de Venezuela, declararon que habían sido llevados desde Texas a la isla bajo promesas de trabajo que no fueron cumplidas.

En abril de este año, se dio a conocer que Allison Burroughs, una jueza federal de Boston dictaminó que los casi 50 migrantes que fueron transportados desde Texas a Martha’s Vineyard podían avanzar con una demanda contra la empresa Vertol que los trasladó a la isla. Sin embargo, Burroughs desestimó los reclamos contra DeSantis y otros funcionarios nombrados en la demanda debido a preocupaciones jurisdiccionales.

Los migrantes fueron enviados en avión de Texas a Massachusetts por el gobernador de Florida, Ron DeSantis

El tribunal consideró que los hechos del caso “tomados en conjunto, respaldan la inferencia de que Vertol y los otros acusados atacaron específicamente a los demandantes porque eran inmigrantes latinos”. Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo de Lawyers for Civil Rights Boston, calificó el fallo de 77 páginas como una importante victoria en el caso de Martha’s Vineyard.

Ron DeSantis lidia con una nueva acusación por “engaño” a los migrantes

Hace unos días, Politico dio a conocer que un abogado que representa a los inmigrantes pidió a un tribunal de Massachusetts que retomara el caso, bajo el argumento de que el gobernador republicano, así como sus principales asesores actuales y anteriores, engañaron a los extranjeros como si se tratara de un truco publicitario. El grupo hizo ajustes para intentar vincular de forma más clara a la Administración DeSantis.

La demanda colectiva presentada contra el gobernador de Florida por Lawyers for Civil Rights Boston y Alianza Americas, en nombre de algunos de los migrantes afectados, afirma que a los extranjeros recogidos en Texas se les mintió sobre a dónde iban y se les dijo que tendrían vivienda y trabajo una vez que llegaran a su destino.

Ron DeSantis fue acusado de engañar a un grupo de migrantes en 2022; un grupo de abogados actualizó la demanda en este 2024. (AP Foto/Rebecca Blackwell)

El medio también precisó que, en 2022, DeSantis presionó para obtener 12 millones de dólares de la Legislatura estatal para su programa de reubicación de migrantes y los registros muestran que varios de sus principales asesores estuvieron involucrados en la planificación de los vuelos a Martha’s Vineyard. Esta semana, se agregó correspondencia a la demanda para confirmar las acciones de los funcionarios.

La demanda actualizada sostiene que la evidencia confirma que el zar de seguridad pública de Florida, Lawrence Keefe, y James Uthmeier, el jefe de gabinete del gobernador, “hablaron por teléfono al menos cuatro veces en los diez días previos a los vuelos”, incluidas dos llamadas con el proveedor de los vuelos. También expone la correspondencia entre Perla Huerta, la presunta reclutadora de la administración de DeSantis, y los migrantes.

Inmigrantes se congregaron frente a la iglesia episcopal de San Andrés, el 14 de septiembre del 2022, en Martha's Vineyard, Massachusetts, en espera de recibir ayuda. (Ray Ewing/Vineyard Gazette vía AP)

Los mensajes muestran a un migrante anónimo que se dio cuenta de que en Martha’s Vineyard no sabían que iban a llegar. “Eso que hiciste, no se hace”, le escribió a Huerta, según los documentos judiciales. “Aquí no saben qué hacer con nosotros, no saben dónde alojarnos... No sabemos a dónde nos mandaron... Estamos aquí sin saber qué hacer”. En respuesta, la reclutadora le comentó: “Tiene que hacerse responsable de usted (...) Lamento mucho el caos que se generó cuando ustedes llegaron, pero créanme que hay quienes los atenderán muy bien y los ayudarán”.

Por su parte, Julia Friedland, subsecretaria de prensa de DeSantis, afirmó en un comunicado: “Como siempre hemos dicho, los vuelos se llevaron a cabo de manera legal y fueron autorizados por la Legislatura de Florida”.

