Un objeto espacial atravesó una casa de dos pisos en Florida y causó pánico: “Casi le pega a mi hijo”

Un pequeño objeto de origen desconocido cayó en una casa familiar ubicada en la ciudad de Naples, en la costa oeste del sur de Florida, y atravesó no solo el techo de la propiedad, sino también el piso de la segunda planta. Aunque se cree que se trata de un fragmento de basura espacial, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) aún no determinó su origen. Por lo tanto, no se pueden definir los responsables que deben pagar los daños.

“Casi le pega a mi hijo”: el momento en que un objeto espacial impacto en una casa de Florida

Alejandro Otero, propietario de la vivienda afectada, contó al medio WINK News los detalles de lo que podría haber sido una tragedia si su hijo se hubiese encontrado en otro lugar de la casa. “Causó un sonido tremendo. Casi le pega a mi hijo, que estaba dos habitaciones más allá del impacto y escuchó todo”, sostuvo.

El objeto cilíndrico pesa casi 1 kilogramo y tiene el tamaño de la palma de una mano X @Alejandro0tero

El hombre se encontraba de vacaciones el pasado 8 de marzo, cuando cayó el objeto cilíndrico de cerca de 1 kilogramo de peso y del tamaño de la palma de una mano. En la casa solo estaba su hijo, que lo llamó rápidamente para contarle que algo había atravesado el techo y había hecho un agujero en el piso.

“Cuando escuchamos eso, pensamos que era imposible. Inmediatamente, pensé en un meteorito. Yo estaba temblando, completamente incrédulo. ¿Cuáles son las posibilidades de que algo caiga en mi casa con tanta fuerza y cause tanto daño?”, planteó Otero, que se mostró “muy agradecido de que nadie resultó herido”.

La teoría sobre el origen del objeto espacial y una coincidencia de horarios

La NASA recuperó los escombros hallados en el subsuelo de la casa para que sean analizados por su equipo de ingenieros. “Habrá más información disponible una vez que se complete el análisis”, afirmó al medio Ars Technica Josh Finch, portavoz de la agencia espacial.

La plataforma de baterías luego de ser desechada por la Estación Espacial Internacional en marzo de 2021 NASA

Sin embargo, varios los especialistas consideran que puede tratarse de un fragmento de una plataforma de transporte de baterías que fue desechada por la Estación Espacial Internacional en marzo de 2021. La decisión de lanzarla al espacio se tomó esperando que la plataforma se quemara totalmente en su ingreso a la atmósfera. No obstante, el objeto reingresó a la altura del Golfo de México, con trayectoria hacia el sureste de Florida.

El astrónomo y astrofísico del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, Jonathan McDowell, explicó en X (ex Twitter) que “la plataforma de transporte de equipo EP-9 volvió a entrar a las 19.29 UTC sobre el Golfo de México entre Cancún y Cuba” y “un par de minutos más tarde, reingresó y debería haber llegado a Ft Myers”.

La publicación del astrofísico del Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica, Jonathan McDowell, sobre el reingreso de la plataforma a la atmósfera X @planet4589

“Hola. Parece que una de esas piezas pasó por alto Ft Myers y aterrizó en mi casa en Naples”, comentó Otero en la publicación del científico. Lo cierto es que las 19.29 hs UTC, hora en la que se registró el reingreso atmosférico, son las 14.29 hs EST de Florida, muy cerca de la hora en la que una cámara de la casa de Otero registró el sonido del impacto del objeto en su propiedad: a las 14.34 EST, según Ars Technica.

La plataforma entera, incluidas las baterías desechadas, tenía una masa de más de 2,6 toneladas métricas y tenía una altura del doble de una heladera de cocina estándar, según la NASA. Es probable que, tras la desintegración de gran parte de la estructura durante el ingreso a la atmósfera, solo el pequeño objeto cilíndrico haya llegado a la casa de Otero.

“El incidente de Florida refuerza el hecho de que deberíamos dejar de permitir gradualmente las reentradas incontroladas de todos los objetos orbitales, excepto los más pequeños. Digamos, todo lo que supere los 1000 kg”, sostuvo McDowell en otra publicación en X.