Voto anticipado: cuántas personas ya participaron de las elecciones 2024 en Florida

Alrededor de 3,3 millones de ciudadanos ya emitieron su voto en el estado de Florida para estas elecciones presidenciales 2024 en Estados Unidos, gracias a la herramienta de votación anticipada que prevé el sistema electoral estadounidense. Así, el Estado del Sol se encamina a ser la jurisdicción con mayor cantidad de votantes que se anticipan al día de los comicios en todo ese país, solo superada por Texas.

Según los últimos datos actualizados hasta este 25 de octubre del Laboratorio de Elecciones de la Universidad de Florida (UF Election Lab), en Florida ya sufragaron más de 3.332.000 personas, cerca del 17% del padrón total registrado para sufragar en ese estado (unos 13,8 millones de electores registrados).

Florida es el segundo estado donde más cantidad de gente votó de manera anticipada, solo detrás de Texas election.lab.ufl.edu

Además, se trata del 9,7% del total de 34.425.000 ciudadanos que aprovecharon la votación anticipada en todo EE.UU.; por lo que se puede afirmar que una de cada diez personas que sufragaron hasta ahora en el país norteamericano es residente del estado del sol.

Del total de floridenses que acudieron a las urnas antes del día de las elecciones de este martes 5 de noviembre, una mayoría de 1.811.000 lo hicieron a través del correo (el 54,3%), mientras que alrededor de 1.521.000 se acercaron presencialmente (45,7%), tal como se desprende de la información oficial ofrecida por la División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida.

La mayor parte de las personas que aprovecharon esta herramienta en Florida fueron republicanos election.lab.ufl.edu

De todos ellos, 1.477.000 (un 44,3%) fueron personas que se afiliaron previamente al Partido Republicano, mientras que 1.178.000 (un 35,3%) pertenecen al Partido Demócrata y 677.582 (un 20,3%) a ningún espacio político. Del informe de UF Election Lab se desprende también que los liberales eligieron en mayor medida la opción por correo.

Además, en el sitio web se puede ver el detalle de cada uno de los condados floridenses, junto con la cantidad de boletas solicitadas y devueltas por correo, así como la tasa de devolución de votos en cada caso.

Los datos sobre la votación anticipada en EE.UU. de cara a las elecciones 2024

Del total de 34.425.000 estadounidenses que utilizaron la votación anticipada en todo el país norteamericano, unos 15.905.000 lo hicieron de forma personal en los establecimientos habilitados (el 46,2%) y otros 18.519.000 a través del correo (el 53,8%).

Si se segmenta según pertenencia partidaria, los datos arrojan que los demócratas utilizaron más que los republicanos esta opción (41% vs. 35%), sobre todo por correo (45% vs. 33%); mientras que los republicanos acudieron más en persona (40% vs. 31%).

Más de 34 millones de estadounidenses ya votaron de forma anticipada (AP Foto/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

Del análisis se desprende también que quienes mayormente aprovechan esta herramienta son personas adultas o adultas mayores. De hecho, entre todas las personas que ya emitieron su voto, una enorme mayoría es mayor de 41 años (un 80,6%). Asimismo, la opción por correo fue utilizada principalmente por los mayores de 65 años, que representan el 60% de todos aquellos que lo hicieron por esa vía.

El informe destaca a su vez que, en general, fueron más las mujeres (54%) que los hombres (44%) las que votaron de manera anticipada. Y además, que un 66% de los ciudadanos que lo hicieron son blancos y un 22%, afroamericanos, mientras que solo un 2% son latinos, que en estos comicios representarán la proporción del padrón total más importante en la historia de EE.UU.