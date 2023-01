Fue al dentista en Estados Unidos y dice que fue su “peor experiencia” por un desagradable motivo: “No vuelvo”

escuchar

Ele es española y se mudó a Silicon Valley, en California, hace algún tiempo. Su estadía en Estados Unidos ha sido agradable hasta el momento, según lo que muestra en sus redes sociales. A pesar de que está muy lejos de su ciudad natal, ya aprendió a disfrutar de los placeres y oportunidades que el territorio norteamericano ofrece. Sin embargo, todavía distingue algunos aspectos a los que no se logra acostumbrar. Por ejemplo, el servicio del dentista.

En uno de sus últimos videos de TikTok (@elenyork), la mujer contó cómo fue ir a este médico en territorio estadounidense. Su reseña no fue muy positiva. Según lo que dijo, lo pasó muy mal y terminó por extrañar a su odontólogo de España: “Aquí con el seguro muchas veces te entra la revisión gratis, la limpieza y hemos dicho ‘pues a ver qué tal’”, mencionó.

La española acudió por algunos procedimientos de rutina, pero el trato que recibió no fue el más higiénico. Al parecer, el experto de la salud no tuvo los cuidados necesarios: “El hombre estaba tocando todas las cosas con los guantes puestos y después me metía la mano en la boca. Soy superescrupulosa, imagina como la he pasado”, añadió con una expresión de decepción.

Una tiktoker detalló cómo fue ir al dentista en EE.UU.

Además, también criticó la manera en la que los consultorios están diseñados. Desde su consideración, una clínica de ese tipo debería ser cómoda para los pacientes. Además, se tendría que priorizar su integridad en todo momento: “Era como una misma sala con varias sillas juntas y desde la sala de espera literalmente podías ver a los pacientes y escuchar el típico sonidito del dentista. Superdesagradable”, enfatizó.

La creadora de contenido añadió que no hubo nada bueno dentro de su experiencia: “A eso sumémosle la prisa con la que me ha tratado, explicándome todo superrápido… cero paciencia, cero tranquilo. No me ha gustado”. Por otro lado, sostuvo que el médico le mintió en cuanto a su diagnóstico: “Me ha dicho que me tengo que hacer un montón de cosas y literalmente fui al dentista hace súper poco y no tenía nada. Me parece un saca dinero total”, concluyó.

“Los llaman clientes, no pacientes”

El video de la española de inmediato se volvió viral, así que la comunidad virtual se hizo presente. La conversación entre los usuarios estuvo dirigida principalmente al costo de un dentista en EE.UU.. Algunos estuvieron de acuerdo con las afirmaciones de la tiktoker, aunque otros consideraron que su anécdota no había sido tan grave.

La tiktoker se arrepintió de ir al dentista en EE.UU. Pexels

Dentro de las personas que vieron el video había algunos hispanos, quienes no dudaron en contar sus propias experiencias: “En EE.UU. todo el tema salud es un es supernegocio”; “De hecho, no les llaman pacientes en Estados Unidos, sino clientes”; “Totalmente de acuerdo, lo viví”; “Yo pagué US$7500 y salí con un dolor”. Una vez que la titkoker vio estos comentarios, se dio cuenta de que no era la única: “Ahora todo tiene sentido, parecía que estaba en un supermercado en vez de en una clínica dental”, sentenció.

Por otro lado, se encontró la gente que defendió el sistema y consideró que la experiencia de Ele no era una cuestión específica de EE.UU.: “En todo el mundo hay malos profesionales, no solo ahí”, defendió una persona con esta postura.

