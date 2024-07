Fue de vacaciones con sus amigos a Virginia, saltó al lago Smith Mountain y murió electrocutado

Escuchar

Un joven de 18 años, identificado como Jesse Hamric, perdió la vida cuando disfrutaba juno a unos amigos del Día de la Independencia de Estados Unidos en Virginia. La mañana del 4 de julio, Hamric murió por electroución al saltar al lago Smith Mountain, cerca de Roanoke, según informó la Oficina del Sheriff del condado de Bedford.

Durante las celebraciones patrias, Hamric decidió entrar al lago. Sus amigos notaron de inmediato que algo ocurría con el joven y quisieron rescatarlo de las aguas. Pese a que también sintieron una descarga eléctrica, lograron sacarlo del lago.

Como Hamric no reaccionaba, uno de sus amigos le realizó RCP mientras el otro buscaba ayuda. Los socorristas llegaron al lugar de los hechos a las 4 AM para intentar reanimar a Hamric, pero al ver la situación tuvieron que pedir ayuda al servicio de emergencias. El joven fue transportado de urgencia a un hospital local, con la esperanza de poder salvarlo, pero no resistió y fue declarado muerto apenas ingresó a la clínica.

La muerte de Jesse Hamric está siendo investigada como un accidente.

Si bien su muerte está siendo investigada como un accidente, los agentes informaron que el voltaje perdido provenía de un muelle de una residencia cercana. Posteriormente los bomberos también realizaron una inspección del agua y encontraron que efectivamente había electricidad en ella.

Según dijo Ray Talley, jefe asistente de bomberos y rescate voluntario de Smith Mountain Lake Marine, se notificó al propietario de la vivienda de donde venía la electricidad que provocó el accidente y debe solucionar el problema con el voltaje a la brevedad, para evitar que ocurra otra tragedia.

“Desde que conocí a ese chico, es como si fuera único… lo ves y te das cuenta de que siempre tiene una sonrisa en su rostro”, dijo su amigo Alex Schwab a KDVR. “Todavía no puedo procesarlo. Estoy muy molesto por esto”, sentenció.

Quien era Jesse Hamric

Jesse Hamric era un joven de 18 años que vivía con su familia en Steamboat Springs, Colorado. Se había graduado de la escuela secundaria hace poco más de un mes y ya estaba planeando su futuro universitario. Además, le gustaba mucho los deportes, ya que en su etapa escolar supo practicar béisbol y fútbol americano.

Google Maps

Como respuesta a la tragedia, se creó una página de GoFundMe para apoyar a la familia de Hamric y así poder financiar la “Fundación Jesse Cyrus Hamric para el coraje y el amor”. Hasta la madrugada del lunes el sitio web llevaba recaudado más de US$72 mil dólares y la cifra promete seguir subiendo. “Jesse era un amigo muy querido, que traía luz y positividad dondequiera que iba, y lo extrañaremos todos los días”, dijo el recaudador de fondos.

Por otro lado, la ex escuela de Jesse publicó un comunicado: “Estamos profundamente entristecidos por el fallecimiento de un reciente graduado de Steamboat Springs High School. Por favor, tomense un momento para cuidarse, apoyense en quienes los rodean y cuídense unos a otros. Nuestros pensamientos están con ustedes”. Además, este viernes, la escuela puso a disposición a sus consejeros de salud mental para poder charlar con estudiantes y profesores.

LA NACION