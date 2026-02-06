Furia en EEUU después de que Trump publicara una imagen que retrata a los Obama como monos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató la indignación entre los demócratas el viernes después de publicar un fragmento de video satírico que retrata a Barack Obama y a su esposa Michelle como monos.

El fragmento de un segundo está insertado dentro de un video que Trump colgó en su plataforma Truth Social, con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, que perdió ante el demócrata Joe Biden.

La imagen de Barack y Michelle Obama, insertada en el video de propaganda política de Trump, es a su vez el extracto de otro meme satírico en el que Trump aparece como un león, rey de la jungla, y otros numerosos políticos, entre ellos los Obama, como animales que le rinden pleitesía, o que hacen payasadas.

Las principales figuras demócratas condenaron la publicación como "racista", mientras que la Casa Blanca rechazó lo que calificó de "indignación falsa".

La canción "El león duerme esta noche" suena de fondo cuando aparecen los Obama.

El video repite acusaciones falsas de que la empresa de conteo de votos Dominion Voting Systems ayudó a robarle a Trump las elecciones de 2020 y entregar la victoria a Joe Biden, quien era entonces el vicepresidente de Obama.

"Esto proviene de un video meme de internet que retrata al presidente Trump como el Rey de la Selva y a los demócratas como personajes de 'El rey león'", dijo en un comunicado a la AFP la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

"Por favor, dejen la indignación falsa y publiquen hoy algo que realmente le importe al público estadounidense", agregó Leavitt.

En la madrugada del viernes, el video había recibido varios miles de 'me gusta' en la plataforma social del presidente.

- La reacción de Newsom -

La oficina del gobernador de California, Gavin Newsom, posible candidato demócrata a la presidencia en 2028 y destacado crítico de Trump, arremetió contra la publicación.

"Comportamiento repugnante por parte del presidente. Cada republicano debe denunciarlo. Ahora", escribió en X la cuenta de la oficina de prensa de Newsom.

Un senador afroamericano republicano, Tim Scott, partidario de Trump, reaccionó también de manera negativa.

"Rezo para que sea falso, porque es lo más racista que he visto salir de esta Casa Blanca. El Presidente debería retirarlo", pidió en la red X.

Ben Rhodes, ex alto asesor de seguridad nacional y estrecho confidente de Barack Obama, también condenó las imágenes.

"Los estadounidenses del futuro abrazarán a los Obama como figuras queridas mientras que a él [Trump] lo estudiarán como una mancha en nuestra historia", escribió en X.

- Conspiración -

Obama es el único presidente negro en la historia de Estados Unidos y respaldó en la campaña de 2024 a la oponente de Trump, Kamala Harris.

El multimillonario Trump inició su propia carrera política impulsando la teoría conspirativa racista y falsa del "birther", según la cual su predecesor demócrata no había nacido realmente en Estados Unidos.

Trump ha mantenido durante mucho tiempo una amarga rivalidad con Obama, quien fue presidente de 2009 a 2017, y ha mostrado particular enojo por la popularidad del demócrata y el hecho de que ganara el Premio Nobel de la Paz.

Trump llegó al poder después de Obama, entre 2017 y 2021, y volvió a la Casa Blanca cuatro años más tarde, tras el intervalo demócrata de Joe Biden, algo que no se veía en Estados Unidos desde hacía un siglo.

El republicano de 79 años siempre ha reivindicado que ganó los comicios de 2020, aunque sus numerosas demandas ante la justicia fueron rechazadas.

En el primer año de su segundo mandato en la Casa Blanca, Trump ha intensificado su uso de imágenes hiperrealistas pero fabricadas con IA en Truth Social y otras plataformas, a menudo glorificándose a sí mismo mientras se burla de sus críticos.

El año pasado, Trump publicó un video generado por inteligencia artificial que mostraba a Barack Obama siendo arrestado en el Despacho Oval y luego entre rejas.

Más tarde, publicó un clip de IA del líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, con un bigote falso y un sombrero de charro. Jeffries calificó la imagen de racista.