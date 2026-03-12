Galaxy arrolla al Pleasant y San Diego vence con apuro al Toluca en octavos de Concachampions

Los clubes estadounidenses LA Galaxy y San Diego FC vencieron al Mount Pleasant de Jamaica y al Toluca de México, respectivamente, el miércoles por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

De visita en el Dignity Health Sports Park, en Carson, y con una plantilla diezmada por la imposibilidad de obtener visas para al menos 10 de sus futbolistas, entre ellos siete haitianos, el Mount Pleasant fue goleado 3-0 por el Galaxy.

El brasileño Gabriel Pec fue la figura del Galaxy con un triplete.

Pec marcó el primer gol al minuto 6 y los otros dos en la recta final del partido, al 89' y al 90'+6.

"Estoy muy contento con el resultado, ahora vamos a Jamaica; esta victoria no solo me da confianza a mí sino a todo el equipo", comentó Pec.

En su primera participación en la Copa de Campeones de la Concacaf, el Mount Pleasant será local en el juego de vuelta, el jueves 19 de marzo en el estadio Nacional de Kingston.

"Debemos tener más paciencia, trabajar mejor el balón y, si podemos definir la vuelta desde el inicio, va a ser muy bueno", remató el ariete brasileño.

- San Diego resiste con 9 -

En el estadio Snapdragon, el San Diego FC logró una apretada ventaja de 3-2 sobre el Toluca, pese a quedarse con dos hombres menos.

La escuadra californiana comenzó el partido cuesta arriba porque al minuto 12 sufrió la expulsión del danés Marcus Ingvartsen, quien pateó dentro del área el rostro de Marcel Ruiz, mediocampista del equipo mexicano.

Jesús Gallardo cobró el penal para adelantar 1-0 a los Diablos Rojos del Toluca al '16.

Pero el conjunto local revirtió el marcador con un doblete de David Vázquez (32', 46') y un gol del danés Anders Dreyer (53').

Al '88, el defensa ghanés Manu Duah fue expulsado por cometer una mano dentro del área. El penal lo cobró el brasileño Helinho para poner el 3-2 final.

En la vuelta, el Toluca recibirá al San Diego FC el miércoles 18 de marzo en el estadio Nemesio Diez.

- Nashville anula al Inter Miami -

El gol 900 del astro argentino Lionel Messi quedó para otra ocasión, ya que el Inter Miami no pasó del 0-0 de visita ante el Nashville SC, en el estadio GEODIS Park.

Messi jugó los 90 minutos y las Garzas tuvieron mayor posesión de pelota con un 59,4% contra 40,6% de los Boys in Gold.

No obstante, el Inter Miami solo conectó un remate a puerta contra cuatro del Nashville SC.

"Nashville es un rival durísimo que está en gran forma. Defendimos bien porque sabíamos que si dejábamos jugar a Nashville íbamos a sufrir", consideró Javier "El Jefecito" Mascherano, director técnico argentino del Inter Miami.

El equipo floridano sufrió la baja del defensa uruguayo Maximiliano Falcón, quien salió lesionado al minuto 7.

"Lo de Maxi no sabemos, es muy reciente, tendrá que hacerse pruebas. Él es un jugador fuerte, y si tuvo que salir es porque algo tiene, ojalá que sea algo relativamente leve", apuntó el Jefecito.

Esta eliminatoria se cerrará el miércoles 18 de marzo en el estadio del Inter Miami, en Fort Lauderdale.

"En series tan igualadas con dos equipos que compiten como compitieron hoy, cualquier detalle te deja dentro o fuera; dependerá mucho de la intensidad con que juguemos en nuestra casa", consideró Mascherano.

El ganador de la llave se medirá con el América de México, que el martes sacó ventaja de visita por 1-0 ante el Philadelphia Union de Estados Unidos.