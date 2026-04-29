Cuándo es el Día del Niño 2026 en Estados Unidos

El Día del Niño en Estados Unidos, conocido como National Kids Day o National Children’s Day, forma parte de un calendario que busca poner en el centro a la infancia y su rol en la sociedad. Cada año, esta fecha que cae el segundo domingo de junio, convoca a familias, instituciones y organizaciones a generar espacios de reconocimiento, reflexión y actividades dedicadas a los más pequeños.

Día del Niño 2026 en EE.UU.: qué día cae y por qué cambia según la tradición

En Estados Unidos este día se celebra cada año el segundo domingo de junio. En 2026, esa fecha cae el 14 de junio, según el sitio especializado National Today.

En 2026, el Día del Niño caerá el 14 de junio Freepik

Esta es una jornada que busca visibilizar los desafíos que enfrentan muchos pequeños en áreas como la salud, la educación y el bienestar. A su vez, la conmemoración tiene varios objetivos centrales:

Destacar la importancia de los más pequeños en la sociedad.

Promover su bienestar y su desarrollo futuro.

Recordar a los padres la importancia de pasar tiempo con sus hijos.

Cómo se celebra el Día del Niño en EE.UU. y otros países

Las formas de celebración pueden diferir, pero comparten algunos elementos en común. Según Dayspedia, en muchos países se organizan actividades, como:

Eventos recreativos, conciertos y festivales.

Concursos, exposiciones y competencias deportivas.

Campañas de concientización sobre los derechos de la infancia.

Acciones solidarias para ayudar a menores en situación vulnerable.

Día del Niño: el origen global y el rol de la ONU

A nivel internacional, esta efeméride no tiene una única fecha. Sin embargo, una de las primeras iniciativas globales surgió en 1925, durante la Conferencia Mundial para el Bienestar Infantil en Ginebra, donde se propuso establecer una jornada dedicada a la población infantil.

Más adelante, en 1954, la Organización de las Naciones Unidas (ONU, por sus siglas en inglés) impulsó el llamado Día Universal del Niño. En 1959 el organismo fijó el 20 de noviembre como fecha de referencia, en coincidencia con la adopción de la Declaración de los Derechos del Niño, explica la Enciclopedia Britannica. Esa misma fecha volvió a adquirir relevancia en 1989, cuando se aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño, uno de los tratados internacionales más importantes en materia de protección de los menores.

Cómo nació el Día del Niño en EE.UU. con Charles Leonard

En Estados Unidos, su raíz se remonta a mediados del siglo XIX, cuando el pastor Charles Leonard organizó en Massachusetts una jornada especial dedicada a los infantes dentro de su comunidad religiosa, detalla la Enciclopedia Britannica. Con el tiempo, la idea se expandió, pero nunca logró institucionalizarse de manera uniforme a nivel nacional.

Las celebraciones combinan actividades recreativas, educativas y solidarias Freepik

A lo largo de las décadas, distintos presidentes norteamericanos realizaron proclamaciones que modificaron la fecha. En 1995, Bill Clinton declaró el 8 de octubre como National Children’s Day. Años más tarde, en 2001, George W. Bush la redefinió y la trasladó al primer domingo de junio, en el marco de una resolución del Congreso que buscó darle mayor continuidad en el calendario.

Posteriormente, durante su mandato, Barack Obama emitió nuevas proclamaciones que alinearon la fecha con el 20 de noviembre, en sintonía con la fecha promovida por la ONU. Sin embargo, más allá de estas decisiones, la celebración nunca quedó formalmente institucionalizada como un feriado nacional. Aun así, en el uso cotidiano suele adoptarse como referencia el segundo domingo de junio.

Ideas para celebrar el Día del Niño 2026 en casa con niños pequeños

El Consejo para el Reconocimiento Profesional (CDA, por sus siglas en inglés), una organización vinculada a la formación en educación infantil, menciona algunas ideas para celebrar el Día del Niño con menores de cinco años en casa o al aire libre. Estas son:

Organizar un picnic familiar en un parque con los snacks favoritos del menor, una manta, burbujas y algunos juguetes. La idea es pasar tiempo al aire libre, jugar cosas simples y compartir el momento juntos.

en un parque con los snacks favoritos del menor, una manta, burbujas y algunos juguetes. La idea es pasar tiempo al aire libre, jugar cosas simples y compartir el momento juntos. Crear un espacio de arte en casa con pinturas lavables, marcadores, papel de colores y stickers. Se pueden hacer collages, pintar con los dedos o armar tarjetas, y después dejar los trabajos visibles en la casa.

con pinturas lavables, marcadores, papel de colores y stickers. Se pueden hacer collages, pintar con los dedos o armar tarjetas, y después dejar los trabajos visibles en la casa. Leer libros y contar historias en conjunto. La propuesta incluye elegir libros ilustrados en una biblioteca o librería, usar distintas voces para los personajes y dar lugar a que los chicos inventen sus propios relatos. También se pueden usar títeres o peluches para acompañar las historias.

El objetivo central es dedicar tiempo de calidad y acompañar el desarrollo infantil Freepik