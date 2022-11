Ganó dos veces la lotería y afirma que le encontró “la vuelta” al juego

escuchar

Ganar un millón de dólares en la lotería es algo que la mayoría de la gente solo sueña con que pueda suceder una vez en la vida, pero un afortunado hombre lo experimentó dos veces en poco más de un año.

Es lo que le sucedió al canadiense Antoine Beaini, de 68 años, que busca la suerte desde 1982. El pasado 23 de septiembre ganó el premio Maxmillions con un billete que compró en una tienda de la localidad Milton, en Ontario.

El hombre siempre apostó a los mismos números

“No podía creerlo”, dijo Beaini a la Corporación de Lotería y Juegos de Ontario (OLG). “Pensé: ‘¿Otra vez?’”. Se trata de la segunda ocasión que el hombre gana un millón de dólares al azar. “También estuve en el Centro de Premios en agosto de 2021 para recoger un premio de un millón”, contó y sostuvo que al revisar los números ganadores sintió un deja vú.

Feliz por la noticia, Antoine aseguró que esta vez, la segunda, “fue más impactante que la primera victoria”. El hombre cobró su nuevo cheque la semana pasada y señaló: “Descifré el algoritmo ¡Esto es increíble, me siento genial!”.

Respecto del dinero obtenido, Beaini señaló que piensa guardarlo para su familia con la premisa de que nunca tenga problemas económicos: “Quiero asegurarme de la próxima generación de mi familia se instale cómodamente”.

Ganó dos veces la lotería en un mismo día y se llevó una fortuna: "Fue una locura absoluta"

El caso del canadiense no es el único. Una mujer de 70 años, cuya identidad no fue revelada públicamente, es la prueba viviente de que, como dicen por ahí, “la suerte es loca y a cualquiera le toca”. Y si no, que lo digan la cantidad de dólares que reposan en su cuenta bancaria luego de haber dado no uno, sino dos golpes de suerte, al ganar dos veces la lotería instantánea en un mismo día.

Tras su segunda victoria, la mujer se llevó 400.000 dólares (Foto:Istock)

De acuerdo con un comunicado de prensa emitido por la Lotería de Delaware, la protagonista de esta historia envuelta en suerte ganó 100.000 dólares -equivalentes a poco más de 16 millones de pesos- con un boleto de lotería instantánea Ultimate Cash que compró por 20 dólares -es decir, poco más de 3200 pesos- en una estación de nafta ubicada en Newark, ciudad de Nueva Jersey, Estados Unidos.

Como si haberse hecho con la millonaria suma de dinero no hubiese sido suficiente, la mujer tomó la decisión de celebrar su victoria adquiriendo tres boletos más de lotería -Serious Money- en una tienda ubicada en Dover, Delaware.

A pesar de que las probabilidades de ganar -en su caso, por segunda vez- eran de 1 en 150.000, la mujer rompió contra todo pronóstico al obtener el premio mayor de 300.000 dólares -equivalentes a poco más de mil millones 40 millones de pesos- con uno de los boletos que había comprado en la tienda, de camino a casa.

“Mi mejor amiga fue la primera persona a la que le conté que había ganado el premio mayor de 100.000 dólares y vino conmigo a reclamarlo”, dijo la mujer a los funcionarios de la lotería, de acuerdo con el medio Business Insider. Y agregó: “Cuando raspé el boleto ganador de 300.000 dólares en Serious Money más tarde ese día, nos sentamos incrédulos. Fue una locura absoluta”.

Y no era para menos, tras su segunda victoria, la mujer obtuvo ganancias totales de 400.000 dólares -64 millones de pesos- que, según contó a la lotería estatal, invertirá en su jubilación.

