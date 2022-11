Emigraron a España sin un plan y conquistaron Europa con un sabor 100% argentino: “Penélope Cruz vino un par de veces”

escuchar

Había más incertidumbre que certezas, pero su carácter “trotamundos” no les permitió dudar. Juan Brina y Pilar Artaza armaron sus valijas de un día para otro, dejaron la vivienda que poseen en Buenos Aires y viajaron junto a sus dos hijos, de 6 y 10 años, a la capital española. Cuatro años después de su partida, observan con añoranza a una Argentina “complicada” a nivel económico y sienten que mudarse a Madrid fue “lo mejor” que podrían haber hecho.

“Mi trabajo en el ámbito corporativo nos llevó a tres países: Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Regresamos a la Argentina en 2007 y ahí nacieron los chicos. Pero, en 2018, volvimos a sentir la necesidad de salir. Somos muy trotamundos y nos gustan los desafíos internacionales”, con Juan a LA NACION.

La decisión de que Madrid fuera la ciudad que eligieran para vivir, en diciembre de 2018, provino de sus antepasados. Los orígenes de la familia de Pilar se encuentran en el País Vasco, mientras que los cuatro abuelos de su marido eran italianos. “Nos faltaba Europa por conocer y la capital española fue la ciudad que más nos tentó. Llevamos cuatro años aquí y seguimos pensando que es la mejor para vivir”, señaló Brina.

Juan y Pilar abandonaron Buenos Aires hace cuatro años y viajaron a Madrid. Instagram: manigc_ph

“Además, el hecho de que los chicos puedan crecer con un ambiente multicultural y tener una adolescencia más tranquila nos hizo decidirlo. Nosotros vivíamos cómodos y seguros, pero allá la inseguridad se escucha todos los días y, como padres, salir te da mucha tranquilidad”, agregó Pilar.

La dificultad en el ámbito laboral

Con un acento argentino casi intacto, en el que se consiguieron difuminar algunas expresiones españolas, la pareja relató que la adaptación no fue del todo fácil, a pesar de la similitud cultural. “No teníamos amigos españoles, aunque sí conocíamos a algunos argentinos que llegaron en las diferentes olas de inmigración, de 2001 y 2010. Pero el desembarco laboral llevó su tiempo. Tenía entrevistas y entrevistas y no conseguía que me contrataran”, señaló el hombre.

El tiempo proyectado para vivir de los ahorros se terminaba y la angustia crecía con mayor rapidez. Entonces, un escenario complicó aún más la búsqueda: la llegada de la pandemia por Covid-19. “Frenó todo, pero no nuestras ideas. Se nos ocurrió hacer un proyecto propio”, apuntó Pilar. Además de cantante, se dedicó al rubro del marketing y las ventas, por lo que analizó las oportunidades en Madrid para comenzar con las propuestas.

Las raíces italianas de Brina le hicieron fijarse en el helado artesanal. “La idea era que la calidad sea lo más alta posible. Yo sabía de marketing, pero no de helados, así que busqué a los que eran considerados los mejores maestros heladeros del mundo: Sergio Dondoli y Sergio Colalucci, y me contacté con ellos en mayo del 2020″, contó.

La pareja se asoció con los maestros heladeros Sergio Dondoli y Sergio Colalucci. Instagram: manigc_ph

“Era una locura. Era como si quisieras hablar con Messi porque querés hacer unas canchas de fútbol”, apuntó Pilar. Pero la respuesta de los maestros heladeros fue positiva y la pareja concretó una reunión con ellos en Italia y dejaron a los chicos con unos amigos. “En cuanto abrieron los vuelos, fuimos para allá. Teníamos miedo: ¿y si volvían a cerrar fronteras? A veces, pensábamos: ¿qué estamos haciendo?”, agregó.

La propuesta de Juan y Pilar entusiasmó a los expertos. “Al principio, no entendían bien qué proponíamos, pero finalmente les encantó. Hicimos un acuerdo y nos capacitamos con ellos, en un curso en el pueblo de San Gimignano, en octubre de 2020. Dos meses después, encontramos un local en Madrid para abrir nuestra primera heladería”, describió el argentino.

“La gente nos pide que abramos en sus zonas”

Debido a varios contratiempos, la apertura se retrasó hasta junio de 2021. En la calle Villanueva 31, al fin, abrió el primer local de La Dolce Fina. “Fue un juego de palabras. La patrona de San Gimignano es Santa Fina y, por supuesto, con el dulce de leche, típico de nuestro país”, destacó Pilar. “Nuestros pilares son: la calidad del producto artesanal y que el cliente tenga una experiencia cómoda”, apuntó Juan. El emprendimiento cuenta con sabores inimaginables: desde el dulce de leche argentino hasta pistachos de Sicilia o un helado hecho con el pistilo de la flor del azafrán del pueblo italiano.

El primer local de La Dolce Fina abrió en junio de 2021, en la calle Villanueva 31. Instagram: manigc_ph

El éxito llegó rápido y, en abril de 2022, abrieron un segundo local en el barrio de La Moraleja. Además, incluyeron cafetería y pastelería. “A veces, miramos hacia atrás y vemos lo locos que estamos, pero nos fue bien, por suerte. La gente nos pide que abramos en sus zonas”, señaló Pilar. Además, proyectaron abrir una tercera sucursal en 2023, para lo cual Juan viaja en varias ocasiones a Italia y coordinar las nuevas recetas con los maestros.

Alrededor del 30% de sus clientes son argentinos. “Tuvimos que ser exigentes con el sabor del dulce de leche. Necesitábamos que tuviera el sabor de nuestro país. Ahora señalan en nuestras reseñas que es el mejor que probaron en Europa. Incluso vienen argentinos de Francia porque los recomendaron. Nos sorprende que se corra la voz y podamos seguir cumpliendo sueños”, aseguró Pilar.

Además, contaron con la presencia de varias celebridades internacionales que acudieron a probar sus helados: Ernesto Augusto de Hannover, el actor argentino Nicolás Scarpino, el cantante Gerónimo Rauch, el director musical Gerardo Gardelin, Federico Bal, el exboxeador Sergio “Maravilla” Martínez o la periodista Sol Macaluso. “Penélope Cruz también vino un par de veces y nos asombra el alcance que tuvo”, señalaron.

“Nunca digas nunca”

La estabilidad y los proyectos que les dio Madrid pareciera que enfocó a la familia en elegirla como ciudad para vivir el resto de su vida. “Es muy acogedora y muy parecida a Buenos Aires en muchos sentidos: sus costumbres, el salir con amigos a los bares, la importancia de la familia… Aunque también se diferencian en muchas cosas culturales, porque es difícil que un español te invite a su casa”, destacó Brina.

La Dolce Fina cuenta con dos locales y planean abrir un tercero en 2023. Instagram: manigc_ph

Y agregó: “La inmigración no es tan fácil, sea donde sea. Necesitás muchos afectos en una tierra que no es la tuya. Siempre se extraña a la Argentina: el fútbol que se lleva en la sangre, tu país, la ciudad de Buenos Aires. Pero otra cosa que aprendimos en tantos viajes es que los planes, en cualquier momento, pueden cambiar”. “Hoy estamos muy integrados acá y el proyecto que encaramos nos va muy bien. Pero nunca digas nunca”, concluyó Artaza.