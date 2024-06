Guía esencial: cuáles son los negocios más accesibles para montar en Estados Unidos y poder obtener la visa

Escuchar

La visa de negocios E2 se ha convertido en una opción atractiva para muchos latinos que buscan establecerse en EE.UU. Esta autorización, conocida como Treaty Investor Visa, permite a los ciudadanos de países con tratados de comercio y navegación con EE.UU. desarrollar y dirigir operaciones de una empresa en la que hayan invertido una cantidad sustancial de capital.

Países como la Argentina, México, Colombia, Chile, Paraguay, Honduras y Costa Rica tienen acceso a esta visa. Sin embargo, los argentinos y mexicanos destacan por ser los que más visas reciben. En 2023, Estados Unidos aprobó 54.812 visas E2, con México obteniendo 2185 y Argentina 763. En los primeros tres meses de 2024, la Embajada de Estados Unidos en la Argentina aprobó 147 visas E2, reflejando un creciente interés en este tipo de visa.

Requisitos para la visa E2

Para acceder a la visa E2, se requiere una inversión mínima de US$180.000. De este monto, al menos US$140.000 deben ser destinados a gastos directos del negocio, como la compra de productos, pagos de alquiler, publicidad, y consultoría. Además, es necesario contratar al menos dos empleados y demostrar un mes de facturación antes de iniciar el trámite.

El proceso usualmente comienza con la entrada a Estados Unidos con una visa de turismo y negocios (B1/B2), lo que permite una estancia de seis meses mientras se monta el negocio y se espera la aprobación de la visa E2. En la Argentina, el tiempo de espera para una cita en la embajada es de aproximadamente tres meses desde que se presenta la solicitud.

Industrias y negocios más accesibles

Aunque la industria gastronómica ha sido tradicionalmente popular entre los inversores, los altos costos de equipamiento y adecuación del espacio han llevado a muchos a buscar alternativas con menores barreras de entrada. Inversiones en restaurantes pueden requerir hasta un millón de dólares, mientras que la compra de fondos de comercio en este sector puede oscilar entre US$ 150.000 y US$ 180.000, elevándose a US$ 300.000 o más al incluir refacciones necesarias.

Los negocios de estética, como spas y clínicas de belleza, requieren inversiones menores en infraestructura y son altamente demandados (Archivo) Shutterstock

En contraste, los negocios de limpieza destacan por su bajo costo inicial y potencial de crecimiento. Con una inversión aproximada de US$ 60.000, se puede comenzar una operación de limpieza y cumplir con los requisitos de la visa E2 mediante compras anticipadas de insumos y dejando un capital operativo en la cuenta bancaria. Los negocios de colocación de pisos también son una opción viable, con una inversión inicial de US$ 80.000, cubriendo costos iniciales y compras de mercadería adicional.

Los negocios de estética, como spas y clínicas de belleza, requieren inversiones menores en infraestructura y son altamente demandados, lo que los convierte en una opción atractiva para inversores. Las cafeterías pequeñas, especialmente los cafés de especialidad, también son una opción interesante, ya que no necesitan una cocina completa y requieren menores inversiones iniciales. Las franquicias, aunque varían en costo, ofrecen una estructura y soporte que puede facilitar el proceso para nuevos inversores. Sin embargo, es importante analizar cada caso individualmente, ya que no todas las franquicias garantizan el éxito.

Importancia del asesoramiento adecuado

Uno de los mayores riesgos al emprender en EE.UU. para obtener la visa E2 es no contar con el asesoramiento adecuado. La correcta transferencia de fondos y el cumplimiento de los requisitos de la embajada son cruciales para evitar problemas legales y financieros. Es esencial buscar asesoramiento de expertos familiarizados con los requisitos de la embajada para evitar errores costosos.

Carla Anzaldi, abogada especializada en visas E2, explica que el proceso de inversión debe ser cuidadosamente planeado. “Muchas veces la gente se asesora con quien le vende el negocio, pero eso no significa necesariamente que estén al tanto de los requerimientos de la embajada”, menciona en un comunicado de prensa. Por su parte, Matías Pagano, empresario gastronómico argentino en Miami, advierte sobre los riesgos de recibir asesorías de personas inescrupulosas y enfatiza la importancia de contar con una guía experta.

“En verdad hay que analizar caso por caso. Empezar con una franquicia siempre es más fácil, pero no siempre garantiza el éxito, por más conocida que sea la marca”, finaliza Pagano, que tiene experiencia en franquicias ya que fue el encargado de llevar la marca SushiClub a EE.UU.

LA NACION