Halsey, Ed Sheeran y otros artistas se quejan de una absurda condición de las disqueras

Halsey rompió el internet el domingo, pero no como a su disquera le hubiera gustado. La cantante estadounidense reveló las exigencias que le ponen para lanzar su próximo sencillo. Lo peor es que no ha sido la única, se trata de una denuncia que crece desde hace unos meses sobre la creación de contenido en TikTok.

Ashley Nicolette Frangipane, mejor conocida como Halsey, tiene más de una década de trayectoria musical y sus cifras de ventas no dejan duda sobre el éxito de sus producciones, pero la disquera decidió que su nuevo sencillo “Song I love” se mantenga en espera hasta que ella cumpla con un requisito que se ha vuelto la norma para los artistas de la industria. “Básicamente, tengo una canción que me encanta y que quiero lanzar lo antes posible, pero mi sello discográfico no me lo permite”, contó a sus casi cinco millones de seguidores en la plataforma de videos.

“He estado en esta industria durante ocho años y he vendido más de 165 millones de discos y mi compañía discográfica está diciendo que no puedo lanzar mi canción a menos de que puedan fingir un momento viral en TikTok”, agregó Halsey mientras de fondo sonaba el tema. La plataforma beneficia a los artistas porque, con tan solo un fragmento de su canción, su música puede viralizarse rápidamente si consiguen que los usuarios comiencen a usarla en retos y tendencias de video.

La cantante Halsey se queja de una absurda condición de su disquera

Pero Halsey no está de acuerdo en que esto sea una condición para el lanzamiento: “Todo es marketing. Están haciéndole esto a todos los artistas en estos días, solo quiero sacar música, hombre. Merezco más que esto.” El buzón de quejas estaba abierto desde meses atrás y artistas como Ed Sheeran, Florence Welch, FKA Twigs, Charli XCX, han publicado sus quejas sobre las presiones a las que son sometidos por las disqueras.

“El sello discográfico me está rogando por tiktoks de baja fidelidad así que aquí lo tienen. Ayuda, por favor”, publicó Florence al pie de un video de ella cantando “My Love” sin ningún acompañamiento ni producción, simplemente ella frente a la cámara.

Florence Welch publica un video en el que se queja de una petición de su disquera

Algo similar hizo Ed Sheeran, a quien no le faltan fanáticos porque es al artista más escuchado en la radio de todo el mundo, cuando publicó un TikTok con un toque gracioso y este texto: “Cuando se supone que deberías estar haciendo promos para tu canción, pero solo quieres una botana y decides que comer un paquete de botanas puede ser la promo para la canción, porque todo el mundo ama las botanas”. Y lo hizo de nuevo con un clip en el que se burla de uno de sus intentos por viralizar una canción en TikTok porque el plan no salió como lo esperaban, aunque el resultado fue divertido.

Ed Sheeran publica un video gracioso que revela las absurdas peticiones de las discográficas

Cuando el tema se volvió tendencia, la cantante estadounidense Vérité apuntó en Twitter: “Tener que fingir momentos virales para lanzar arte es un nivel completamente nuevo de chupar el alma. La industria de la música es basura, las discográficas son peores que basura”.