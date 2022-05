La inesperada broma de Jennifer Aniston sobre su divorcio de Brad Pitt: “Fui a terapia”

Hace 19 años, Ellen DeGeneres comenzaba su historia en la televisión estadounidense con un divertido formato de entrevistas y la conductora tenía como invitada a Jennifer Aniston. Este jueves, en la despedida del popular programa, la actriz volvió a sentarse en el sillón blanco para ser entrevistada por vigésima ocasión con el humor característico de ambas.

En 2003, Aniston se encontraba en el mejor punto de su carrera, cuando Rachel, su personaje en la serie Friends, era reconocido alrededor del mundo y estaba cerca de cerrar ese ciclo televisivo con la décima temporada. En aquella ocasión, llevó un regalo especial para la anfitriona: un tapete con la palabra “bienvenida”, Ellen DeGeneres respondió al gesto y le entregó un dispensador de cigarrillos, objeto que ella dijo que su entonces esposo, Brad Pitt, apreciaría.

Jennifer Aniston fue la última invitada de Ellen DeGeneres, quien también la recibió en su estudio en 2003, cuando estrenó el programa. Captura Ellen DeGeneres - Ellen DeGeneres

En el contexto de la despedida de Ellen DeGeneres esta semana, la anfitriona le preguntó cómo hizo para lidiar con el fin de Friends después de tantos años, a lo que Aniston respondió, entre risas: “Bueno, me divorcié y fui a terapia”. Y agregó: “¡Oh! Y luego hice una película llamada The Break-Up”. Después bromeó con una advertencia sobre la relación de Ellen y Portia de Rossi: “Ahora tú y Portia, no, no”. La broma viene al caso porque Friends terminó en 2004 y Brad y Jenn, una de las parejas más queridas del espectáculo por el momento que cada uno vivía en sus trayectorias artísticas, se divorciaron en 2005 tras cinco años de matrimonio.

Jennifer Aniston bromeó con Ellen DeGeneres sobre su divorcio de Brad Pitt

Tantos años después de su separación, la relación sigue despertando interés de los fanáticos entre los medios y las redes sociales. En 2020 se reunieron por videollamada, junto a otros actores, para dar lectura al guión de Fast times at Ridgemont High y las imágenes movieron los rumores sobre un posible reencuentro amoroso; pero la actriz aclaró la situación en su momento: “Brad y yo somos allegados, somos amigos. Hablamos y no hay nada de raro, excepto para todos los que probablemente lo vieron y estaban deseando que lo hubiera, o asumieron que lo había”.

Los motivos sobre la separación de Brad y Jenn no son claros, pero coincidió con el estreno de la película Mr. and Mrs. Smith, protagonizada por él junto a Angelina Jolie, con quien mantuvo una larga relación en esos años y hasta el matrimonio entre 2014 y 2016.

El rompimiento generó todo tipo de rumores, se crearon decenas de historias sobre lo que pudo desencadenar el divorcio y hasta la fecha sobrevive esa rivalidad fabricada por los fanáticos bajo las frases “Team Aniston” y “Team Jolie”. En 2011, Pitt declaró que se separó de Aniston porque se sintió aburrido, palabras por las que años más tarde se disculpó, primero con ella y hasta hace dos años, públicamente.

Por su parte, Aniston ha sido tajante respecto a los temas de su vida privada y ante los cuestionamientos sobre sus planes, ha dicho en entrevistas previas que no aspira a casarse nuevamente porque se siente tranquila y comparte la vida con las personas más importantes y sus perros.