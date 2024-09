Harris dice que la "violencia no tiene cabida" en EEUU tras tiroteo cerca de Trump

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, condenó este domingo la violencia política luego de que se reportara un tiroteo en Florida cerca de donde se encontraba el exmandatario Donald Trump, su rival republicano en las elecciones presidenciales de noviembre.

"He sido informada sobre los reportes de disparos cerca del expresidente Trump y su propiedad en Florida, y me alegro de que esté a salvo", dijo la aspirante demócrata. "La violencia no tiene cabida en Estados Unidos", añadió.

LA NACION