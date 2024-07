Hay una sensación de felicidad pero también de preocupación, reconoce Scaloni

Es dificilísimo llegar a otra final y sobre todo como venimos, de todo halago y de todo éxito, sostuvo el seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, al valorar el pase a la final de la Copa América 2024 al ganar 2-0 a Canadá este martes.

"Los que estamos adentro sabemos muy bien todo lo que cuesta llegar (a una final), por eso hay una sensación de felicidad pero también de preocupación porque todo cuesta mucho más y la vara está muy alta", dijo Scaloni en rueda de prensa en el MetLife Stadium en East Rutherford (Nueva Jersey).

Julián Álvarez, a los 23 minutos, y Lionel Messi, a los 52, marcaron los goles de la victoria argentina en semifinales, que enfrentará el domingo en la final de Miami al vencedor del duelo entre Uruguay y Colombia de este miércoles en Charlotte (Carolina del Norte).

"Son dos rivales top, de los mejores ahora mismo a nivel selecciones y veremos el partido, pero sería imprudente decir que prefiero uno a otro, porque sinceramente uno ya nos ganó (en eliminatorias) y nos lo puso muy difícil y con Colombia todavía no jugamos con este entrenador, pero será dificilísimo también", anotó.

Scaloni llamó a la afición a continuar disfrutando a Messi y a Ángel Di María, luego de que el capitán albiceleste asegurara tras el choque con los 'canucks' que "son las últimas batallas" para él, así como para el Fideo y el defensa central Nicolás Otamendi.

"Hay que dejarlo tranquilo, sabe que por parte nuestra no seremos los que le cierren la puerta. Él puede estar con nosotros hasta cuando quiera, incluso cuando se retire, si estamos nosotros. Y si no estamos, me lo llevo donde quiera. Que decida lo que quiera", sostuvo el entrenador.

Sobre Di María, quien anunció en noviembre pasado su retiro de la Albiceleste pero abrió un paréntesis para disputar en la Copa América sus últimos partidos, dijo que "soy partidario de esperar y que siga jugando".

"(...) No hay que retirarlo de la selección, si no, ya empiezan las lágrimas, él se pone melancólico, la familia, los hinchas y hay que dejarlo jugar".

"Después ya veremos si lo convencemos o no lo convencemos, pero mientras tanto tiene que estar acá y disfrutar del momento", puntualizó.

Scaloni descartó que sea una motivación lograr la llamada Triple Corona si vence el domingo en la final de Miami, luego de ganar la Copa América en Brasil-2021 y conquistar el mundo en Catar-2022.

"La estadística no me interesa. Como cuando perdimos con Arabia Saudita (en el Mundial), que teníamos un invicto en no sé cuántos partidos. Nos enfocamos en querer ganar la final y al final eso puede cambiar. Es más importante ganar, no que la estadística diga que pudimos ganar esas tres finales", puntualizó el timonel de la Albiceleste.

