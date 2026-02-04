Hermanos de Renee Good, que fue asesinada por agente de inmigración, piden medidas en el Congreso

WASHINGTON (AP) — Los hermanos de Renee Good, una de los dos ciudadanos de Estados Unidos asesinados por agentes federales de inmigración en Minneapolis, pidieron el martes al Congreso que haga algo respecto a la violencia en las calles estadounidenses como resultado de las redadas migratorias, y advirtieron que las escenas que se están desarrollando están "cambiando muchas vidas, incluidas las nuestras, para siempre".

Good, una madre de 37 años con tres hijos, fue asesinada a tiros el 7 de enero. Su muerte y la de otro manifestante, Alex Pretti, apenas semanas después, han provocado indignación en todo el país y llamados a controlar la aplicación de la ley de inmigración.

Los hermanos Luke y Brett Ganger hablaron durante una vista celebrada el martes por los demócratas del Congreso para resaltar los incidentes de uso de la fuerza por parte de agentes del Departamento de Seguridad Nacional mientras arrestan y deportan a inmigrantes. El ambiente era sombrío mientras los hermanos hablaban, a menudo consolándose mutuamente mientras hablaban y escuchaban a otros.

Luke Ganger, que habló del "profundo dolor" que la familia sintió al perder a su hermana de "una manera tan violenta e innecesaria", no especificó lo que querían del Congreso, pero describió la muerte de su hermana como un punto de inflexión que debería inspirar un cambio en operaciones como las que están ocurriendo en Minneapolis.

"Las escenas completamente surrealistas que tienen lugar en las calles de Minneapolis son inexplicables. Esto no es sólo un mal día, o una semana difícil, o incidentes aislados", dijo. "Estos encuentros con agentes federales están cambiando la comunidad y cambiando muchas vidas, incluidas las nuestras, para siempre".

El foro fue organizado por el senador Richard Blumenthal, demócrata de Connecticut, y el Representante Robert Garcia, demócrata de California, para destacar las denuncias sobre el uso de la fuerza por parte de los agentes de Seguridad Nacional encargados de llevar a cabo la estrategia de deportación masiva del presidente Donald Trump.

Funcionarios del gobierno de Trump dijeron que Good intentó atropellar a un agente con su vehículo. Funcionarios estatales y locales en Minneapolis, así como manifestantes, han rechazado esa descripción de lo ocurrido.

Los dos hermanos no profundizaron en los detalles de la muerte de su hermana ni en lo que el gobierno ha dicho sobre ella. En cambio, hablaron sobre su vida.

Luke Ganger dijo que lo más importante que los hermanos podían hacer era explicar a quienes escuchaban "qué hermosa estadounidense hemos perdido. Una hermana. Una hija. Una madre. Una pareja y una amiga".

Brett Ganger compartió parte del elogio que había escrito para el funeral de su hermana. La comparó con los dientes de león que crecen y traen belleza en lugares inesperados.

"Creía que el mañana podría ser mejor que hoy. Creía que la bondad importaba. Y vivió esa creencia", dijo.

El panel también escuchó a otros tres ciudadanos de Estados Unidos que detallaron el trato que habían recibido parte de los agentes de Seguridad Nacional.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.