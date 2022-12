Hicieron un “Secret Santa” en el trabajo y le dieron el peor regalo: “Estrés postraumático”

escuchar

En ocasiones, encontrar el regalo perfecto para un “Secret Santa” (o amigo invisible, según como se le denomine en cada país) puede ser difícil, sobre todo si se desconocen los intereses y gustos del destinatario. Esto se complica aún más cuando se trata de un compañero de trabajo, ya que la falta de relación podría hacer que se compre el peor regalo de Navidad de todos y que se genere una situación incómoda en la oficina. Esto le sucedió a Julie que, en lugar de haber recibido unos chocolates o dulces, obtuvo un pato disecado.

El diario The Sun retomó el caso: “Tengo que mostrarles el peor regalo de ‘Secret Santa’ que recibió mi amiga Julie”, decía una publicación en la que se explicaba que ésta se encontraba muy emocionada por abrir la caja en forma de corazón. Sin embargo, todo cambió cuando miró en el interior un pato entre papeles de color rosa. “¿Y pueden imaginar su sorpresa cuando recibió esto? Chicos, es un patito de taxidermia con un gorro de Papá Noel (...) Un hombre le obsequió esto a mi amiga pensando que era un regalo apropiado de ‘Secret Santa’ frente a todos”, siguió.

Julie recibió un patito disecado de su "Secret Santa" TIKTOK

En los comentarios recogidos por el medio citado, algunas personas afirmaron que “gritarían” o “llorarían” si les dieran un animal bebé disecado como ese en Navidad: “No, eso sería suficiente para darme un trastorno postraumático. No volvería a trabajar hasta Año Nuevo”.

Otras personas no estuvieron de acuerdo con esa percepción, dado que expresaron que este sería un obsequio que se adaptaría a sus gustos: “No voy a mentir, me encantaría como regalo. La forma de la caja me preocuparía más”.

¿El peor regalo de Navidad?

Julie no fue la única que pasó por un momento incómodo tras recibir su obsequio en el trabajo. La maestra de secundaria Lil, que publica en TikTok con la cuenta @hortonteacheshistory, contó cómo le había ido en la entrega de los regalos en su segundo empleo.

Explicó a sus casi 19.000 seguidores que la lista de lo que le hubiese gustado recibir era muy clara: productos de Disney, de gatos, entre otras cosas. Sin embargo, una vez que se acercó a la pequeña bolsa y sacó la caja, se dio cuenta de que le habían dado un artículo de la copañía del ratón Mickey. Hasta ahí todo iba bien. Cuando abrió el estuche, sintió desilusión al encontrar un par de aretes.

Aunque el accesorio podría ser un gran obsequio para muchas personas, el caso de Lil era particular, dado que usaba expansores en sus oídos: “No creo que esta persona me conozca de verdad”, reflexionó al final del video corto que ya acumuló 246.000 visitas y docenas de comentarios que se burlaron de la situación.

Una tiktoker contó su experiencia con su regalo decepcionante de Navidad

“¿Por qué esto es tan gracioso? ¡Oh, lamento tu desgracia!”; “Y es por eso que siempre le digo que no al ‘Secret Santa’ en el trabajo”; “Pídeles que te ayuden a ponerlos”, le escribieron.

En esa línea, una usuaria más le dijo que las personas no deberían hacer este juego en Navidad si no quieren participar, a lo que Lil aclaró que este tipo de actividades le parecían una buena oportunidad de conocer a los demás.

