Hijo del sah depuesto dice "estar listo para regresar a Irán" a la primera oportunidad

El hijo del sah de Irán depuesto en 1979 dijo el domingo estar preparado para regresar a su país y liderar "la transición" a un gobierno democrático.

"Estoy listo para regresar a Irán a la primera oportunidad posible. Ya lo estoy planeando", dijo Reza Pahlavi, quien vive en Estados Unidos, en entrevista en el programa "Sunday Morning Futures" con Maria Bartiromo de Fox News.

"Mi trabajo es liderar esta transición y asegurarme de que no quede piedra sin mover, que, con total transparencia, las personas tengan la oportunidad de elegir a sus líderes de manera libre y decidir su propio futuro", agregó.

Irán atraviesa desde hace dos semanas una serie de protestas que han ido en aumento y que representan un serio desafío para la República Islámica, en el poder desde 1979.

En un primer momento, las manifestaciones iniciaron por el aumento del costo de vida. Con el paso de los días se han convertido en un movimiento en contra del régimen teocrático gobernante, en cabeza del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, de 86 años.

El gobierno ordenó un bloqueo total de internet en el país, que ha imposibilitado la comunicación con el exterior a través de aplicaciones de mensajería y líneas telefónicas.

En videos, que no han podido ser verificados por AFP, se ve a varias personas en una morgue de Teherán supuestamente identificando los cuerpos de manifestantes muertos.

La oenegé con sede en Noruega Iran Human Rights estimó este domingo haber "confirmado la muerte de al menos 192 manifestantes" desde el comienzo de las protestas.

El jefe de la policía nacional, Ahmad Reza Radan, anunció detenciones "significativas" de figuras destacadas de las protestas el sábado por la noche. No aclaró cuántas ni reveló sus identidades.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha apoyado las protestas y amenazado con una acción militar contra las autoridades iraníes "si empiezan a matar a gente". El gobierno iraní ha dicho que responderá a cualquier ataque.