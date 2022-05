Hilary Duff reveló qué es lo que más le avergüenza del barrio donde vive en Los Ángeles: “No me gusta”

Hilary Duff, una de las exactrices de Disney Channel más recordadas, ha dejado al descubierto cómo es su vida como mamá a los 34 años. Se ha mantenido un poco alejada de la esfera pública para darle prioridad a sus tres hijos, con quienes disfruta de momentos felices, pero también vergonzosos. Ella misma recordó una experiencia no tan agradable que vive cada vez que viaja en su vehículo con su hija Banks, de tres años y la menor de todos.

La intérprete de Lizzie McGuire pasa la mayor parte de su tiempo con su familia y comparte con sus seguidores su día a día como mamá. En entrevista para Entertainment Tonight, la famosa detalló que lo que menos le gusta de tener que andar en vehículo por su vecindario es cuando su hija pequeña escucha su música a todo volumen. “Banks está obsesionada con mi música y es muy vergonzoso porque han pasado 13 años de esas canciones, y a mí no me gusta escucharme”, expresó entre risas.

La cantante y actriz Hilary Duff, de paseo con sus tres hijos, Banks, Luca y Mae Grosby Group - TIDLA-260

Detalló que a veces no quiere escuchar sus propias canciones, pero la niña es tan fanática de ellas que termina gritándole que las reproduzca: “Es horrible, porque ella me dice como ‘quiero “Sparks” (una canción de Hilary), y yo soy como ‘ay Dios mío’”, dijo en un modo cómico, riéndose de la situación que ella considera como vergonzosa.

La actriz también comentó entre risas que ella trata de evitar esta situación a toda costa, pero una vez que sube al auto con Banks sabe que eso sucederá. Al final cede y termina poniéndole la canción que ella pida, a pesar de no querer escucharla: “Me insiste tanto que al final yo digo ‘está bien, está bien’”.

Y es que su hija no es la única que disfruta de cantar a todo pulmón sus más grandes éxitos, que en su momento fueron furor y todavía se mantienen entre quienes fueron sus fanáticos. De hecho, algunas de sus canciones ya se han vuelto parte de los trends de TikTok.

Hilary Duff disfruta momentos junto a sus dos hijas pequeñas Instagram @hilaryduff

Hilary Duff, enfocada en sus hijos

La artista se encuentra felizmente casada y dedicada a sus pequeños, pues luego del tumultuoso matrimonio con el jugador de hockey Mike Comrie, padre de su primer hijo, decidió darle una nueva oportunidad al amor y se casó con el cantautor Matthew Koma, con quien tuvo dos hijos más.

Es una de las celebridades que no están peleadas con mostrar la difícil realidad de ser mamá, tan es así que su cuenta de Instagram está llena de videos e imágenes de su rutina diaria con sus tres hijos y a veces aprovecha para recalcar que la maternidad no es sencilla.

De hecho, a inicios de 2020, cuando comenzó el confinamiento por la pandemia de Covid-19, la intérprete de “With Love” declaró que es una realidad que a muchas madres no les “agradan” sus hijos en ciertos momentos, pues a pesar de que los aman, también necesita tiempo a solas.

“Amo a mis hijos más que a nada, no puedo imaginar no ser madre, pero no siempre me gustan”, esta declaración fue una de las que causó mayor revuelo, pues ella recalcó que los padres tienen derecho de sentirse frustrados por sus hijos como un proceso natural de crianza. La mayoría del público se identificó con estas declaraciones y alabaron que Duff hablara de una forma tan orgánica.