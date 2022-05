Quiénes son las celebridades que apoyan a Amber Heard en el juicio vs Johnny Depp

El juicio por difamación que Johnny Depp inició contra su exesposa, Amber Heard, ha dividido opiniones incluso dentro del mundo del entretenimiento. Hay muchas celebridades que apoyan al actor e incluso sus fans han causado un gran revuelo en las redes sociales luego de todas las evidencias reveladas en la corte de Virginia, Estados Unidos. Sin embargo, la protagonista de Aquaman también tiene a algunos famosos de su lado, quienes desde un inicio le refrendaron su apoyo luego de que acusó al intérprete de Jack Sparrow de violencia de género.

Howard Stern

El locutor de radio se ha pronunciado en varias ocasiones contra Johnny Depp durante su programa SiriusXM. A pesar de que no ha expresado textualmente su apoyo hacia la actriz, sí arremetió en contra del artista por haber decidido transmitir en televisión el juicio: “Pensó: ‘Pondré esto en la televisión porque soy tan persuasivo y tan inteligente, y soy un tipo tan maravilloso. Encantaré a todo Estados Unidos durante el juicio’”, expresó sobre Depp.

Ellen Barkin

La actriz Ellen Barkin es otra de las defensoras. Ella testificó en contra de Johnny durante el juicio de la pareja grabado en 2019, acusándolo de “celoso”. Incluso, afirmó que una vez le arrojó una botella de vino a través de una habitación de hotel cuando empezaban a salir, en la década de 1990.

Dijo que era muy “controlador” mientras estaban juntos y le prohibía hacer ciertas cosas: “Simplemente, un hombre celoso, controlador”, recordó y después citó algunas de sus expresiones frecuentes: “¿A dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Qué hiciste ayer en la noche?”.

Ellen Barkin coprotagonizó una película con Depp y se presume que tuvieron una relación amorosa Getty Images

Además, testificó que en una ocasión un rasguño que ella tenía en la espalda fue el detonante para que él se enojara mucho y la acusara de haber tenido relaciones sexuales con otra persona.

Por su parte, el protagonista de Piratas del Caribe se defendió de estas acusaciones y dijo que Barkin aún le guardaba rencor porque él no había querido tener una relación formal con ella: “Ella quería una relación adecuada conmigo y yo no quería eso. No sentí lo mismo por ella que ella por mí y supongo que a partir de ese momento se enojó bastante y desde entonces no he hablado con Barkin”.

Kathy Griffin

La comediante Kathy Griffin se convirtió en una de las primeras celebridades en apoyar a Amber Heard, al comentarle una publicación de Instagram que ella hizo al inicio del juicio. Heard anunció que se tomaría un descanso de las redes sociales mientras el caso seguía su curso, y Griffin le escribió: “Oh, hermosa. Estoy pensando en ti y te mando mucho amor”.

Kathy Griffin apoya a Amber Heard en redes sociales Twitter @KathyGriffin

Julia Fox

Julia Fox es otra de las aliadas de la protagonista de El Diario de un Seductor y nunca ha dudado en apoyarla públicamente. En Instagram, declaró que Depp siempre fue más poderoso que su expareja, tanto de manera física como económica: “¿Ella lo golpeó? Sí. ¿Fue abuso? No. Necesitas tener poder para poder abusar. Ella tenía 25 años. Claramente, él siempre fue mucho más poderoso, tanto física como financieramente”.

Julia Fox ha declarado en Instagram que Amber Heard fue una víctima a sus escasos 25 años Instagram @juliafox

David Krumholz

Finalmente, el actor David Krumholtz, quien trabajó con Heard en una película, le ha demostrado su apoyo en redes sociales bajo el argumento de que las drogas que consumía Johnny Depp lo convirtieron en un monstruo: “Las drogas y el alcohol convierten a los hombres en monstruos. Le creo a Amber Heard”, escribió.

David dijo que le creía rotundamente a Amber Heard, sobre las declaraciones por violencia doméstica a manos de Johnny Depp Instagram

Uno de los juicios más mediáticos de la historia sigue su curso y será después del próximo 27 de mayo cuando el jurado empezará las deliberaciones y se podrá conocer el veredicto.