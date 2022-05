Quién es Raphy Pina, el empresario que espera su sentencia y es apoyado por figuras como Daddy Yankee

Rafael Raphy Pina recibirá su sentencia frente al Tribunal Federal, en el Viejo San Juan, en Puerto Rico, luego de que se le hallara culpable de la posesión ilegal de armas en diciembre de 2021. Llegó desde muy temprano al tribunal, acompañado de familiares y amigos que han estado en todo momento para apoyarlo frente a este proceso que se ha atrasado en cinco ocasiones. Entre las celebridades que le extendieron la mano, se encuentra el cantante Daddy Yankee.

El productor musical arribó a la sala del juez Francisco Besosa para su vista de sentencia. Antes de entrar, declaró que es un momento muy complicado y que realmente no está preparado para lo que podría avecinarse: “Mi familia no es que esté preparada del todo, no hay preparación para el sufrimiento, pero pues tenemos que dar la batalla”.

(Captura de pantalla Telemundo Perú) Raphy Pina se dice nervioso pero tranquilo, en su llegada al tribunal Telemundo

En el Tribunal también se encontraba el reguetonero Daddy Yankee, quien ha trabajado junto a Pina por varios años. El intérprete de “Gasolina” aseguró que está apoyándolo porque es una buena persona, que ha ayudado a mucha gente no solo en su país, sino en todo el mundo.

“Estamos con él, apoyándolo. Es un hombre que da empleo, es una persona que siempre está empleando muchos boricuas, un humanitario, siempre está ayudando a todo el mundo. Seguiremos hacia adelante. Pase lo que pase, siempre vamos a estar ahí”, declaró el reconocido cantante.

La Fiscalía Federal solicitó de 46 a 50 meses de prisión para el empresario, pero su defensa pidió al juez que sea sentenciado a libertad condicional, por entender que sería “suficiente” y le permitiría seguir criando a sus hijos.

“Su compromiso con su familia e hijos, su conciencia social y altruismo, son reflejo de su moral, lealtad y gratitud. Teniendo en cuenta todos estos factores, instamos a la Honorable Corte a imponer una sentencia de libertad condicional, que es suficiente, pero no mayor de lo necesario, y permitiría que el acusado alcance su máximo potencial, continúe sirviendo a su comunidad y continúe criando a sus hijos”, dicen en la solicitud.

El mensaje de Raphy Pina antes de saber su sentencia

Horas antes de llegar al tribunal, Pina dio un mensaje a través de su cuenta de Instagram en el que aseguró que estaba nervioso pero tranquilo: “Me encuentro supertranquilo, preparándome para ese momento junto a mi familia. Es duro porque mañana no sé lo que va a pasar”, aseguró.

Ralphy Pina dijo que el día en que sabría su sentencia también era el aniversario luctuoso de su padre Instagram @ralphypina

Además, dijo que el proceso es más duro porque este 24 de mayo es el aniversario luctuoso de su padre: “La persona que yo puedo decir que ha sido mi inspiración, mi amor por siempre, era mi papá. Lo más insólito y duro para mí es que, yo no sé por qué razón, la fecha de mañana es la fecha donde él falleció. El dolor es doble”, añadió el productor.

¿Quién es Raphy Pina?

Raphy Pina es un productor discográfico muy famoso y presidente del sello discográfico Pina Récords. También representó previamente a famosos como: Nicky Jam, Daddy Yankee y Don Omar.

A sus 43 años, tiene un divorcio luego de ocho años con Carolina Aristizabal y actualmente es pareja de la cantante Natti Natasha.

¿Quiénes son los hijos de Raphy Pina?

El productor tiene cuatro hijos, la menor es fruto de su relación con Natti Natasha.

Mia (17 años)

Rafael (16 años)

Antonio (14 años)

Vida Isabelle (1 año)

¿De qué se le acusa a Rafael Raphy Pina?

El empresario fue declarado culpable de posesión ilegal de armas, luego de que se le encontraran algunas armas cortas dentro de su domicilio. Además de 526 municiones de diferentes calibres. Una de las pistolas estaba modificada. Todo esto fue razón suficiente para que las autoridades empezaran el juicio.

Los reportes de la policía aseguraron que Pina portaba en su residencia una pistola Glock 19 de 9mm, la cual estaba modificada para un uso más rudo, y una Smith & Wesson 40.

El siniestro ocurrió en abril de 2020, cuando agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) allanaron la casa del representante de varios artistas, en la ciudad de Caguas, en Puerto Rico.

¿Cuándo se conocerá su condena?

Será el juez Francisco Besosa quien dicte la sentencia este 24 de mayo, en una audiencia que empezó desde las 9:00 a. m., hora de Puerto Rico.