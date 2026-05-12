Hombre con rifle de asalto dispara a conductores cerca de Boston; lesiona a dos antes de ser herido

BOSTON (AP) — Un hombre que había sido condenado previamente por disparar contra la policía avanzó por una carretera muy transitada a las afueras de Boston y disparó un rifle de asalto contra los autos que pasaban, hirió a dos conductores y provocó que otras personas huyeran despavoridas, hasta que resultó herido cuando un agente de la policía estatal y un exmarine abrieron fuego, informaron las autoridades.

Mientras las balas atravesaban al menos una docena de autos, entre ellos un auto patrulla de la policía estatal, automovilistas en pánico abandonaron sus vehículos o se escondieron debajo de ellos para cubrirse, según fiscales y la policía estatal. Las autoridades indicaron que el atacante disparó más de 60 proyectiles durante el ataque, ocurrido el lunes por la tarde, en el que dos víctimas sufrieron heridas que ponen en peligro su vida.

El tiroteo ocurrió en una vía muy transitada junto al río Charles, en Cambridge, sede de la Universidad de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Las aceras y los senderos junto al río en la zona suelen estar llenos de peatones, corredores y ciclistas.

“Mientras la gente saltaba de sus autos, dispersándose en varias direcciones… ese agente y ese civil, en lugar de ir en una dirección, fueron hacia el sospechoso con sus armas para tratar de poner fin a esa situación”, declaró el lunes por la noche en una conferencia de prensa Marian Ryan, fiscal de distrito de Middlesex.

El sospechoso, identificado por los fiscales como Tyler Brown, de 46 años y residente de Boston, recibió múltiples disparos en las extremidades y se espera que enfrente cargos, incluidos dos cargos de agresión armada con intención de asesinato y otros delitos relacionados con armas de fuego.

“Lo que ocurrió hoy no puede quedar así”, manifestó la fiscal de distrito.

En 2020, Brown fue arrestado tras disparar varias veces contra policías de Boston, según la fiscalía de distrito del condado de Suffolk. Los fiscales sostuvieron entonces que debía cumplir al menos 10 años de prisión, debido al “nivel de violencia descarada” y porque estaba en libertad condicional por una condena de 2014 por agresión e intimidación de testigos. La jueza del Tribunal Superior de Suffolk, Janet Sanders, ordenó en cambio que Brown cumpliera de cinco a seis años en una prisión estatal y tres años de libertad condicional, con crédito por los casi 18 meses que había pasado bajo custodia.

En ese momento, la decisión de la jueza desató indignación y críticas entre autoridades locales, preocupadas por que los delincuentes violentos no rindieran cuentas. Esas mismas preocupaciones reaparecieron tras el tiroteo del lunes.

“Hablando de un fallo garrafal”, señaló la Asociación de Patrulleros de la Policía de Boston en un comunicado publicado en redes sociales. “El hecho de que el sistema judicial considerara prudente mostrar indulgencia con un aspirante a asesino de policías hace cinco años no solo es la definición de la locura, sino un insulto innegable para quienes ponen su vida en riesgo todos los días”.

Rachael Saveriano contó que quedó atrapada en su auto el lunes mientras otros vehículos intentaban dar vuelta en U delante de ella, cuando vio a Brown caminando hacia ella y agitando su arma. El hombre, al que las autoridades identificaron posteriormente como un exmarine, la ayudó a escapar, relató al diario The Boston Globe.

“No sabía qué hacer. No parece que uno deba salir del auto cuando hay un tirador que viene hacia ti, pero había un hombre a mi lado”, comentó. “Abrió la puerta de mi auto, me sacó y me dijo que corriera. Hizo una barricada con la puerta y yo simplemente empecé a correr”.

Saveriano dijo que vio al hombre disparar contra Brown antes de entrar corriendo a un hotel cercano.

“Es un héroe increíble”, afirmó. “Estaba tan calmado y no dudó”.

Ryan indicó que los investigadores no encontraron ninguna conexión entre Brown y las personas atacadas en el tiroteo. Renovó su llamado a imponer sanciones más severas a quienes disparan armas sin considerar el riesgo de causar lesiones graves.

El Tribunal de Distrito de Cambridge informó el martes que Brown no estaba médicamente en condiciones de comparecer ante el tribunal para una lectura de cargos. Se designó al Comité de Servicios de Defensoría Pública para su defensa, y se dejó un mensaje solicitando comentarios a la agencia el martes. También se dejó un mensaje en un número telefónico registrado para Brown y un posible familiar, mientras que otro posible pariente dijo que no lo conocía.

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Ramer informó desde Concord, Nueva Hampshire. Kruesi informó desde Providence, Rhode Island.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.