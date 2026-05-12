Estados Unidos registra su mayor aumento anual de inflación en casi tres años

WASHINGTON.– La disparada de la inflación en Estados Unidos empieza a convertirse en un dolor de cabeza cada vez más fuerte para Donald Trump, que en menos de seis meses enfrenta una crucial elección de mitad de mandato. Los precios al consumidor aumentaron 3,8% interanual en abril, el mayor incremento en tres años, un impacto directo del alza en los precios de los combustibles desde el inicio de la guerra contra Irán.

La cifra, informada por la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo norteamericano esta mañana, representa un fuerte repunte frente al 3,3% interanual de marzo, y el 2,4% del mes anterior, antes de que estallara el conflicto bélico con la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel. El aumento refuerza las expectativas de que la Reserva Federal (Fed) mantenga sin cambios las tasas de interés durante un tiempo.

Personas hacen compras en un supermercado Lidl el 11 de mayo de 2026 en el barrio de Crown Heights, en Brooklyn, Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El incremento fue impulsado en gran medida por los precios de la energía, que subieron 3,8% con respecto al mes anterior ante el impacto de la guerra en Medio Oriente, que llevó a que los precios del petróleo se mantengan por encima de los 100 dólares por barril en marzo (el de referencia Brent cotiza hoy a 107 dólares).

El precio promedio de la nafta en Estados Unidos se sitúa por encima de los 4,50 dólares por galón (3,78 litros), según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), mientras que el precio del diésel casi se ha duplicado desde el inicio del conflicto. Solo el mes pasado la nafta subió 5,4% y acumula un aumento de cerca de 30% en el último año.

Además, el llamado “índice “subyacente” —que excluye los precios volátiles de los alimentos y la energía— también se aceleró, a 2,8% interanual en abril, y superó el 2,6% registrado el mes previo.

La inflación se había desacelerado desde que alcanzó su punto máximo -9,1 % interanual en junio de 2022, durante el mandato de Joe Biden—, fogueada por el impacto de la pandemia del coronavirus y el shock en los mercados energéticos tras la invasión de Rusia de Ucrania, en febrero de ese año.

El presidente Donald Trump, en la Casa Blanca. KENT NISHIMURA - AFP

El dato publicado este martes es una nueva mala noticia para Trump, que tras diez semanas de la guerra en Medio Oriente no logra encarrilar las negociaciones con Teherán para buscar una salida al conflicto.

El lunes, de hecho, el presidente advirtió que que el frágil alto el fuego con Irán está “con soporte vital” y rechazó en duros términos la respuesta del régimen de los ayatollahs a la última propuesta de paz norteamericana, a la que calificó de “estúpida” y un “pedazo de basura” que “ni siquiera” había terminado de leer.

President Trump said Monday that the ceasefire with Iran is on "life support" after the "garbage" response Iran sent the U.S.



"It's unbelievably weak, I would say," the president told reporters during an event in the Oval Office when asked if the ceasefire remains in place. "I… pic.twitter.com/AuVl0Xj60x — CBS News (@CBSNews) May 11, 2026

La escalada de la inflación eleva los riesgos políticos para Trump y su Partido Republicano de cara a las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre próximo, en las que estará en juego el control del Capitolio, hoy con mayoría del oficialismo en ambas cámaras.

El líder republicano ganó su segundo mandato en los comicios de noviembre de 2024 con una campaña que tuvo entre sus ejes principales la promesa de bajar la inflación, que fue un lastre para las posibilidades de la entonces candidata demócrata, Kamala Harris.

Folletos del supermercado Lidl se observan el 11 de mayo de 2026 en el barrio de Crown Heights, en Brooklyn, Nueva York MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Sin embargo, el descontento de los norteamericanos con el manejo de Trump de la guerra en Medio Oriente y su impacto directo en el bolsillo de los consumidores en Estados Unidos está en ascenso, según marcan las encuestas.

Una reciente encuesta de Reuters/Ipsos reveló que el 61% de los estadounidenses sostiene que la economía norteamericana se dirige en la dirección equivocada, un fuerte aumento respecto al 43% registrado en enero de 2025.

En tanto, la Fed, de la que se esperaba que recortara sus tasas de interés de referencia este año, ha adoptado una postura cautelosa a la espera de una definición del conflicto bélico en Medio Oriente y si el alza de los precios de la energía se extenderá a otros productos provocando un brote inflacionario más amplio en Estados Unidos.

La Fed -cuyo presidente, Jerome Powell, tiene un enfrentamiento abierto con Trump- mantuvo el mes pasado su tasa de interés de referencia dentro del rango del 3,50% al 3,75%.