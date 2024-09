El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 19 de septiembre

En los últimos años, Nana Calistar logró posicionarse como una de las figuras más reconocidas del ámbito de la astrología latinoamericana, gracias a sus divertidas predicciones y su particular manera de revelarlas. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo para este jueves 19 de septiembre en el amor, la fortuna y el trabajo.

Aries

Amores fugaces y regresos del pasado se asoman en tu horizonte. Cuidado, porque es probable que estas viejas llamas solo busquen satisfacer deseos momentáneos y luego desaparezcan de nuevo. Mantente firme y no des espacio a segundas oportunidades que no traen nada bueno.

Tauro

Es un momento crítico para reflexionar sobre tu dirección en la vida. Un compromiso podría estar cerca, pero es esencial que des tiempo al tiempo y permitas que las cosas maduren naturalmente, tanto en el amor como en el trabajo, para evitar errores graves.

Géminis

A veces tiendes a sobrepasar tus límites sin darte cuenta, y la vida está a punto de presentarte una gran lección. Si tienes pareja, es un buen momento para profundizar en la relación y descubrir virtudes ocultas que podrían enamorarte de nuevo.

Los horóscopos de Nana Calistar para este jueves 19 Pixabay

Cáncer

Te esperan sorpresas que finalmente te mostrarán el verdadero significado del amor y la amistad. No permitas que las decepciones pasadas cierren tu corazón. Habrá renovación en tu círculo social y oportunidades para hacer nuevas amistades.

Leo

Un familiar podría enfermarse, pero no será grave. Prepárate para un chisme que podría sacudir tu círculo social. Ten cuidado con las personas que conspiran contra ti y evita recaer en viejas pautas que te lastiman.

Virgo

La posibilidad de un nuevo amor emerge, aunque parece no ser algo duradero. Será un periodo de encuentros casuales y diversión con amigos. Es crucial que no caigas en provocaciones que podrían llevarte a cometer errores futuros.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, jueves 19 de septiembre UNSPLASH

Libra

Puede que sientas la necesidad de reconectar con un viejo amigo. Si es posible arreglar las cosas, adelante; si no, es mejor dejarlo ir y no mirar atrás. Ignora los comentarios negativos de los envidiosos y concéntrate en fortalecer tu confianza y actitud positiva hacia la vida.

Escorpio

Tu tendencia a ser crítico puede causarte problemas, especialmente por tu franqueza. Este mes recibirás noticias que te motivarán a seguir adelante, pero también necesitas descansar más para evitar dolores de cabeza.

Sagitario

Un ingreso extra te espera, lo que mejorará tu situación económica. Sin embargo, los altibajos emocionales serán tu desafío. Si no confías en tu pareja actual, quizás sea momento de reevaluar la relación.

Las cartas de Nana Calistar iluminan el camino de los astros Yahoo.com

Capricornio

Algunos días te resultará difícil entender el porqué de ciertas situaciones. El amor puede ser impredecible, y un viaje o salida social te dejará buenos recuerdos. Si estás en una relación, espera una noche especial con tu pareja.

Acuario

Si alguien no quiere estar en tu vida, es mejor dejarlo ir. No dejes que la depresión te domine al enfrentarte a desafíos o al ver que tus sueños no se materializan como esperabas. Es crucial que actúes y no esperes milagros.

Piscis

Reflexiona sobre por qué ciertas cosas no han salido como esperabas y trabaja para cambiar la situación. La mejora en tu economía está a la vista, especialmente si te atreves a lanzar ese negocio que tienes en mente.

