El horóscopo de Nana Calistar para hoy, jueves 25 de julio

Con una importante experiencia a lo largo de los años, Nana Calistar logró plantarse como una referente en el mundo de la astrología, donde miles de seguidores esperan diariamente sus predicciones para cada jornada. Hoy, jueves 25 de julio, la pitonisa compartió en sus redes sociales qué le espera a cada signo de cara a esta jornada en el amor, el trabajo y la fortuna.

Aries

Hoy es un día de cambios, ideal para empezar a planear ese viaje con el que siempre has soñado. No pienses en el pasado, sino en cómo comenzarás a concretar tus sueños y metas. Pronto, alguien que ha estado pensando mucho en ti se pondrá en contacto.

Tauro

Este jueves es para alcanzar metas y dejar de depender de la opinión de los demás, especialmente de aquellos que no contribuyen a tu bienestar. Ámate lo suficiente para ser feliz por ti mismo. Evita repetir errores del pasado y no te comprometas por personas que no harían lo mismo por ti.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, jueves 25 de julio Pixabay

Géminis

Reflexiona sobre tu presente, pasado y futuro. No pierdas tiempo y comienza a disfrutar de lo que la vida te ofrece ahora. Mantén a raya a quienes buscan aprovecharse de ti. Eres un signo fuerte y siempre consigues lo que te propones.

Cáncer

El universo conspira a tu favor, y muchos sueños relacionados con el amor comenzarán a hacerse realidad. No seas tan exigente y date la oportunidad de cometer errores.

Leo

Concéntrate en tu presente y futuro y deja de lado las distracciones. Busca la mejora financiera y la estabilidad emocional. Vienen días de cambios significativos, incluida una compra importante. Cuidado con los chismes y las relaciones fugaces que podrían afectarte más de lo esperado.

Las estrellas de Nana Calistar muestran el camino de los signos zodiacales La Opini

Virgo

Es momento de sanar las heridas del pasado que te impiden ser completamente feliz. Pronto te sentirás melancólico, pero también motivado por nuevos negocios que prometen ser rentables. Valora tu propio valor y no te conformes con menos de lo que mereces.

Libra

Este jueves, vive intensamente y disfruta de ser quien eres sin depender de nadie. Te has convertido en alguien fuerte y resuelto, listo para enfrentar cualquier desafío. Podría surgir la oportunidad de una relación complicada; mantén los ojos abiertos y no te dejes engañar.

Escorpio

Tu carácter fuerte puede meterte en problemas, así que intenta centrarte en lo positivo y evitar conflictos innecesarios. Los cambios están en camino y notarás que te interesas por cosas que antes no considerabas importantes. Cuidado con las palabras, podrían herir a alguien cercano sin querer.

Sagitario

Estás a punto de comenzar una relación que podría traer estabilidad económica, aunque el amor no sea el componente principal. A veces actúas de manera estratégica para alcanzar tus metas. Estate atento a los problemas familiares que podrían escalarse por comentarios imprudentes.

Capricornio

Deja de complicarte la vida con problemas menores y enfócate en vivir plenamente. Estate atento a las críticas en el trabajo, ya que podrían generar conflictos. Sé prudente con tus finanzas y evita inversiones riesgosas.

Nana Calistar lanzó sus cartas para predecir qué le depara a cada signo zodiacal en esta jornada UNSPLASH

Acuario

Este jueves aprovecha los cambios laborales que se presenten. Estate atento a las situaciones de tus amigos y decide sabiamente cómo actuar. Evita involucrarte en chismes familiares que solo te traerán problemas.

Piscis

Concéntrate en tu felicidad y estabilidad, y deja de preocuparte por los demás. Si controlas tus gastos, verás mejoras económicas significativas. Ignora los chismes y enfócate en fortalecer los lazos familiares. Sé cauteloso con las personas del pasado que regresan, ya que podrían traer problemas.

LA NACION