Emigró a Miami, lo estafaron y quedó en la calle, pero no dejó de luchar por su sueño: “Me tuve que reinventar”

Luciano Quiroga es argentino, oriundo de Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, y comenzó su relación con la música desde muy pequeño. A los cinco años ya fue percusionista en la banda de su padre. Desde aquel entonces, nunca se detuvo y hoy vive de lo que ama.

Bajo el eslogan “Exportando Cumbia”, la misión de Quiroga es convertir su música en un puente entre culturas. Su cumbia, enriquecida con la calidez de su voz, busca conectar corazones y almas en un diálogo de ritmos que trascienda fronteras. Con ese espíritu, a los 29 años comenzó su travesía hacia Estados Unidos.

Sin embargo, su primera experiencia en Miami, Florida, fue un paso en falso. “Llegué por un supuesto concurso que realzaría las nuevas estrellas de la música latina. Fui contactado por redes sociales por un productor musical de renombre, el mismo que iba a llevar a cabo el proyecto”, recuerda Quiroga sobre aquel entonces. “Luego procedí a viajar”, continúa.

Atrapado en EE.UU. en plena pandemia

La primera semana todo iba normal. Quiroga permaneció en un hotel de la producción e iba a grabar canciones a los estudios, pero luego todo se desvirtuaría. “Una vez que hice el pago para entrar al concurso, terminó siendo una gran mentira. Todo fue una estafa”, cuenta en diálogo con LA NACIÓN.

Aquel evento desafortunado sucedió en el momento más inoportuno. La pandemia de Covid-19 cerró las fronteras y truncó las oportunidades que Quiroga había ido a buscar. De pronto, se encontraba atrapado en un país ajeno, donde la supervivencia se convirtió en una lucha de su día a día. Se enfrentó a la encrucijada de rendirse o seguir intentándolo y escogió lo segundo, pese a que no era el camino fácil.

“Literalmente, no tenía vuelos para regresar a Argentina. Además, me había quedado sin dinero, ya que todo lo que tenía lo había perdido producto de la estafa. Al no conocer gente en Estados Unidos, tuve que pasar unos días en la calle”, recuerda.

Los días pasados sin un techo sobre su cabeza no mermaron su espíritu. Al contrario, forjaron en él una resiliencia que se convirtió en el núcleo de su música y su vida. Fue en este momento de vulnerabilidad donde encontró una comunidad, un grupo de puertorriqueños que lo acogieron. Además de un techo, compartían con él la solidaridad que solo entienden aquellos que estuvieron al borde del abismo y lejos de casa.

Los primeros años en Estados Unidos

Quiroga sostiene que Estados Unidos lo puso a prueba laboralmente desde el primer día. “Literalmente, tuve que desarrollar habilidades nuevas para poder sobrevivir”, enfatiza el artista. “En Argentina, me iba medianamente bien. Tenía mis shows, mi música y mi marca como artista estaba afianzada. No me faltaba trabajo”, cuenta a LA NACIÓN.

Sin embargo, la historia fue otra en Estados Unidos. “Acá me tocó empezar totalmente de cero. Nadie sabía quién era yo ni de mi pasado. Entonces, comencé como percusionista, al igual que cuando era pequeño en la banda de mi padre. Por eso digo que me tuve que reinventar nuevamente”, introduce sobre sus inicios musicales en busca del sueño americano.

De esa manera, poco a poco, comenzó a conseguir contactos. Tres años más tarde, pudo empezar a hacer sus shows nuevamente como cantante.

Hoy, “Exportando Cumbia” es muy solicitado para eventos deportivos. “La Copa América nos vino bárbaro. Somos unos fanáticos del fútbol con los chicos de la banda. Así que seguimos a la selección a todos lados. Tocamos en todas las canchas y nos contrataron de todos los Fan Fest, canales nacionales como Univisión y canales locales de Miami. Hasta hicimos dos shows en el Fanfest oficial de la AFA en Miami.

¿Cómo trata Miami a los artistas?

“Miami es una ciudad muy artística”, dice Quiroga. “Es gigante, pero a la vez es chica. Digo esto porque, una vez que empiezas a hacer ruido con tu arte, escalas bastante rápido. Como me pasó a mí. Este último mes, por ejemplo, con el boom de la Copa América, tuvimos 12 shows en 20 días. La mayoría de nuestros conciertos son en Florida, pero hemos tenido también en Atlanta, California y en Nueva York”, comenta a LA NACIÓN.

Paralelamente, los precios que se manejan en Miami son diferentes a los de Argentina. “Un performer, en cualquier rama del arte, gana mínimamente entre US$150-250 la hora de show acá en Miami. Y una persona puede hacer hasta cuatro shows en un buen día de trabajo”, revela Quiroga.

“Con respecto a la banda, es un poco diferente”, asegura. “Sí te puedo decir que hay un rango de precios según lo que requiera el cliente. Los precios pueden ir -como mínimo- desde US$500 hasta US$2500 por show. Obviamente, puede variar según el tiempo del show, cantidad de sonido, y otros factores relevantes”, completa.

“De todas formas, acá uno puede ganar 500 dólares en un día o hasta US$ 5000 mensuales, por poner un ejemplo. Sin embargo, el costo de vida es muy alto. Hay gente que gana US$4000 y paga US$3500 de alquiler. Al margen de eso, sostengo que el hecho de que la economía de Estados Unidos sea más estable te da la chance de proyectar un poco más tranquilo a largo plazo. Y, al final del día, eso sí hace bastante la diferencia”, remarca.

Quiroga dejó algunos consejos para los artistas argentinos y latinos que sueñan con hacer carrera en Estados Unidos. “Hagan las cosas por derecha. Saquen su visa de artista para poder trabajar de manera legal en este país. Cuesta mucho conseguirla, pero es la forma de hacer las cosas bien”, destaca.

“Y, segundo, no se vuelvan locos. Más allá de la carrera y los sueños que tenemos, lo que más cuesta en los primeros años es superar el hecho de ser un inmigrante. Muchos lo pasan por alto, pero es la barrera más grande que uno tiene que aprender a sortear. Toma mínimo dos o tres años adaptarse a un lugar nuevo. Luego de superar eso, empieza lo bueno”, cierra.