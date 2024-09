El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 10 de septiembre

En los últimos años, miles de personas empezaron a seguir a Nana Calistar, la reconocida pitonisa mexicana que con su particular manera de contar el secreto del cosmos logró volverse una voz de peso en el mundo de la astrología. Hoy, en sus redes sociales, la adivina compartió qué le espera a cada signo de cara a este martes 10 de septiembre

Aries

Visualiza tu futuro y revisa tus acciones para alcanzar tus metas. En el amor, puede que te cueste concretar una relación, pero confía en tu intuición cuando la persona correcta llegue. Cuidado con cambios familiares y personas inconsistentes que pueden traicionar tu confianza.

Tauro

A veces eres demasiado indulgente, lo cual no se debe a ingenuidad sino a tu gran corazón, capaz de perdonar múltiples errores. Recuerda que el amor verdadero se construye día a día y no viene hecho. Tus celos podrían desencadenar conflictos mayores si no aprendes a confiar en ti mismo y en los demás.

Géminis

Es hora de cerrar capítulos que ya no aportan nada positivo a tu vida. Cuida la imagen que proyectas para no decepcionar a quienes te importan. Pronto recibirás una lección importante que te hará reflexionar sobre tu vida y relaciones.

Las cartas de Nana Calistar iluminan el camino de los astros

Cáncer

No todo lo que brilla es oro; sé prudente al apostar por nuevos proyectos o personas. Tu habilidad para persuadir y detectar mentiras te servirá para alejar a quienes no te convienen. Evita imponer tu voluntad a los demás y aprende a manejar las depresiones sin afectar tus relaciones.

Leo

Pronto recibirás buenas noticias laborales, pero también descubrirás la traición de una amistad. Clarifica esta situación sin dejarte influenciar negativamente por otros. A veces, es mejor estar solo que mal acompañado.

Virgo

Oportunidades abundan, pero mantén los ojos abiertos para no ser aprovechado. Valórate más y aprende a devolver lo que recibes para mantener el equilibrio en tus relaciones. Cuídate de problemas estomacales y no permitas que el pesimismo o las envidias de otros afecten tus planes.

Los horóscopos de Nana Calistar para este martes

Libra

Es momento de rodearte de proyectos y personas que realmente aporten a tu bienestar. Aprende de tus errores y vive el presente con más optimismo. Una amistad cercana podría tener noticias importantes como un compromiso o boda.

Escorpio

Deja de lado la melancolía y enfoca tus energías en lo práctico y alcanzable. Si estás en una relación, cuida tu forma de comunicarte para no herir a tu pareja. Experimentarás un cambio significativo al dejar atrás la ingenuidad y creer más en acciones que en palabras.

Sagitario

Tu vida sentimental está llena de altibajos; aunque niegues querer una relación, a veces sientes la necesidad de compartir tu vida con alguien. Sé honesto contigo mismo y permite que nuevas oportunidades de amor florezcan.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, martes 10 de septiembre

Capricornio

Sé cauteloso con transacciones, especialmente con artículos electrónicos, para evitar estafas. No te quejes tanto y enfócate en lograr tus metas. Evita relaciones prohibidas que solo traerán dolor. Si estás en pareja, trabaja para mejorar la relación día a día sin caer en reproches destructivos.

Acuario

Si estás soltero, disfruta de tu libertad con responsabilidad. No creas en promesas vacías; enfócate en hechos concretos. Aunque el pasado te haya dejado cicatrices, es momento de ser más positivo y abrirte a nuevas experiencias.

Piscis

Una persona importante podría alejarse; quizás sea tiempo de dejar ir. Invierte en ti mismo y mejora tu autoestima. No dejes pasar el amor por estar atrapado en distracciones. Cuida tu salud y no te sobre esfuerces en ayudar a otros al punto de olvidarte de ti mismo.

