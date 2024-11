El horóscopo de Nana Calistar para hoy, martes 26 de noviembre

Una de las figuras que más creció en este último tiempo dentro del campo de la astrología fue Nana Calistar, quien gracias a su manera jocosa de contar el secreto de las estrellas logró ganarse el cariño de millones de personas en todo el continente americano. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo para este martes 26 de noviembre.

Aries

Desconfía de una persona que llegará en los próximos días; sus intenciones no serán buenas. Controla tu orgullo para no perder una amistad valiosa. Inicias un ciclo con nuevas metas y proyectos, sanarás heridas del pasado y entenderás que fue mejor dejar todo atrás.

Tauro

Mejoran tus finanzas; presta atención al negocio que tienes en mente y decídete. Evita problemas con personas del pasado y no te involucres en situaciones que ya no te corresponden. Un cambio de imagen podría activar tu lado seductor; reencuentros con amistades del pasado se acercan. Si tienes pareja, precaución con embarazos inesperados.

Géminis

Aparatos electrónicos podrían descomponerse. Alguien del pasado piensa en comunicarse contigo. Existe la posibilidad de involucrarte sentimentalmente con una amistad; ten cuidado para no enamorarte de la persona equivocada. Modera tus comentarios sobre amigos para evitar problemas; sé prudente al expresar tus opiniones.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy UNSPLASH

Cáncer

Si tienes pareja, es momento de evitar la rutina y dedicar tiempo a familia y amigos. Alguien en tu círculo de amistades siente atracción por ti, pero solo de forma superficial. Se avecina un viaje con familiares o amigos. Entiende que el amor es una decisión y nadie es indispensable.

Leo

Si esa persona te interesa, da el siguiente paso; si no hay reciprocidad, no pierdas más tiempo. Cuida cómo te expresas de tus familiares para evitar indiscreciones. Si tienes pareja, la relación se fortalecerá y estará estable. Pon límites a quienes solo te buscan por interés; aléjate de personas envidiosas que afectan tus proyectos.

Virgo

Pronto entenderás el porqué de muchas situaciones. Deja de culparte por errores ajenos y perdónate. No esperes nada de nadie para evitar decepciones. Cuida tu salud, podrías enfermar fácilmente. Si tienes pareja y la relación ha cambiado, hablen y eviten caer en la rutina; el pasado debe quedar atrás para avanzar.

Las predicciones astrales de Nana Calistar guían sus horóscopos La Opinión

Libra

El amor a distancia no es lo tuyo; si alguien se fue, mira a tu alrededor para encontrar mejores opciones. Enfócate en tu vida y deja de pensar en cosas que no aportan. Podría presentarse un amor pasajero. Se avecinan cambios importantes; no te involucres en chismes y evita juzgar. Posibilidad de mejorar en lo económico o cambiar de trabajo.

Escorpio

Surge una gran oportunidad de negocio. Controla tu carácter fuerte para evitar problemas; sé consciente de tus palabras. Amores a distancia se fortalecen, pero podrían surgir malentendidos con amistades. Si tienes pareja, los celos pueden causar discusiones; eviten la monotonía. No permitas que las traiciones del pasado afecten tu felicidad actual.

Sagitario

Tendrás oportunidades para madurar y comprender muchas cosas. Una amistad necesitará tu apoyo tras una decepción amorosa. Podrías tener problemas de insomnio. Si tienes pareja, podrías sentir atracción por alguien más.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, martes 26 de noviembre UNSPLASH

Capricornio

Cuida de no caer en vicios o tentaciones que puedan causarte problemas. Prioriza tu vida y no te distraigas con asuntos ajenos. Podrías enfrentar traiciones de amistades o compañeros de trabajo. Controla tus cambios de humor. No busques a quien ya se fue; sigue adelante sin mendigar cariño.

Acuario

Desconfía de una amistad que busca información para perjudicarte. Si tienes pareja, evita ser posesivo para no agobiarla. No te involucres en negocios turbios que puedan generar pérdidas económicas. Reflexiona antes de tomar decisiones drásticas.

Piscis

Si tienes pareja, podrían surgir problemas de infidelidad o mentiras. Te sentirás solo y desearás una relación estable; resuelve tus asuntos pendientes antes de iniciar algo nuevo. Deja de repetir los mismos errores y enfócate en ti.