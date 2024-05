El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 1° de mayo de 2024

Escuchar

Con un amplio dominio de la astrología y los enigmas del cosmos, Nana Calistar es una figura de autoridad en la interpretación del Zodíaco. Hoy, miércoles 1° de mayo, a través de sus redes sociales, compartió el horóscopo diario, con su visión puesta en aspectos fundamentales de la vida cotidiana como el amor, las finanzas y el trabajo.

Aries

Es posible que una amistad se haya acercado a ti por conveniencia, trata de identificarla para no caer y revelar más información de la que deberías. Ten cuidado con tus actitudes, porque podrías dañar a las personas que son importantes para ti. Tendrás algunos cambios en pagos o deudas, así que es mejor estar preparado.

Tauro

Solo tienes una vida, aprende a aprovecharla. Si tienes pareja podrían atravesar dificultades, sin embargo, ante las dudas, trata de reflexionar. Eres una persona muy fuerte y con mucho carácter, es momento de enfrentar lo que sucede en tu presente y siempre buscar la manera de consolidar tus sueños.

Nana Calistar sacó sus cartas para revelar los designios del destino YouTube Nana Calistar

Géminis

Es momento de aprender a quererte más y respetarte, no gastes energía en quien no te merece. Vienen oportunidades de trabajo, así que disfruta y pon lo mejor de ti en lo que hagas. Tomate un tiempo para reflexionar y no te tomes las cosas personales.

Cáncer

Habrá momentos en el próximo fin de semana en los que te sentirás un poco triste, así que tómate un descanso, respira profundamente y vuelve a iniciar. Eres de los signos más fuertes y capaces, pero cuando te enamoras lo entregas todo al punto de no darte tu lugar. En lo laboral, evita los problemas con tus compañeros.

Leo

La necesidad de algo estable y de un trabajo seguro podría quitarte el sueño, pero trata de trabajar también en tus ánimos y autoestima. Si tienes pareja pasarán momentos increíbles. Tu buen corazón siempre te llevará por el camino de la felicidad y satisfacción.

Virgo

Cambia tu percepción ante la vida y sé más positivo, recuerda tus propósitos de este año y no pierdas el camino, porque vienen grandes aventuras. Tu carácter te define la mayoría de las ocasiones, así que recuerda que ya no eres el mismo de tu pasado.

Las estrellas de Nana Calistar guían las proyecciones de este miércoles 1° de mayo UNSPLASH

Libra

Di lo que sientes y no tengas miedo a lo que pueda pasar, porque la vida te enseñará a no quedarte con ganas de nada y solo disfrutar. No descuides la parte de tus sentimientos, te has hecho de corazón duro y eso se debe a las traiciones que has recibido en este último tiempo.

Escorpio

Vendrán días de mucha satisfacción personal y aprenderás a cumplir tus metas desde este mes. Te espera la llegada de una persona del signo de Agua que te va a enseñar grandes cosas. Es momento que agradezcas a la vida lo que tienes y de darle vuelta a la página.

Sagitario

Hay muchas probabilidades de retornos de tu pasado que te podrían meter en problemas nuevamente. La llegada de nuevas propuestas y cambios te ayudarán mucho en estos días, ten más fe en tu poder de atracción.

Capricornio

Se avecinan tiempos difíciles por algo que te ha afectado mucho sentimentalmente, pero los días te ayudarán a sanar y estar mejor. Tendrás cambios en tu temperamento y en tu manera de ver la vida, por eso cuídate de caídas y golpes, ya que estarán a la orden del día.

Los horóscopos de Nana Calistar para el primer día del mes UNSPLASH

Acuario

Ten cuidado con la manera de tratar a quienes te rodean, porque podrías cometer una indiscreción y dañar a personas importantes para ti. Vienen cambios muy buenos en la familia, si existía algún problema de distanciamiento se arreglará de la mejor manera.

Piscis

Trata de no juzgar a las personas por lo que hacen. Si tienes pareja, los celos podrían ocasionar una discusión, así que crea mejores ambientes de confianza. Habrá oportunidades en el ámbito de la economía: materializa aquello que tienes en mente.