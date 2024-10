El horóscopo de Nana Calistar para hoy, miércoles 16 de octubre

Si bien Nana Calistar lleva pocos años en el campo de la astrología, gracias a su capacidad para narrar el secreto de las estrellas y su jocosa manera de compartir los horóscopos, ella logró ganarse el cariño de millones de seguidores en todo América Latina. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo de cara a este miércoles 16 de octubre.

Aries

Amistades que te ven con ojos de amor podrían generar desconfianza en esta etapa. Nuevos proyectos y un viaje están en puerta, pero cuida tus gastos para evitar sorpresas. Rodéate de personas auténticas y enfrenta con paciencia los recuerdos melancólicos del pasado.

Tauro

Esta semana recibirás chismes y comentarios negativos, pero no dejes que te afecten. Nuevas oportunidades laborales se presentarán y la vida te recompensará, siempre y cuando tomes decisiones inteligentes.

Géminis

Problemas económicos en la familia requerirán tu atención. Aprende de tus errores para no repetirlos y busca el equilibrio en tus relaciones. Nuevas amistades te enseñarán a disfrutar más la vida y podrías emprender el viaje de tus sueños.

Los horóscopos de Nana Calistar para esta jornada de miércoles UNSPLASH

Cáncer

No esperes algo que no llegará; enfócate en trabajar por lo que deseas. Cuidado con una traición de una amistad cercana y no temas los cambios, ya que traerán momentos inolvidables con alguien especial. Ten cuidado con accidentes automovilísticos y demuestra amor con acciones concretas.

Leo

Se avecinan días donde muchos de tus sueños comenzarán a materializarse, especialmente en negocios o viajes. Cambiarás tu forma de actuar con ciertas personas y enfrentarás tu pasado para liberarte de lo que te ha dolido.

Virgo

Podrías enfrentar celos por parte de una amistad y es crucial convivir más con tu familia. Una fiesta se aproxima y recibirás una noticia especial. Si tienes una relación, evita andar con otras personas para mantener la armonía.

Las cartas de Nana Calistar iluminan el camino de los astros Yahoo.com

Libra

No te desesperes por no ver cumplidas tus metas; trabaja con constancia para lograrlas. En tu relación, consiente y perdona errores para evitar conflictos. Un nuevo amor te enseñará a confiar nuevamente y a creer en las personas.

Escorpio

No permitas que te manipulen ni te conviertan en títere. Enfrenta tus conflictos pasados y perdónate para ver el presente con claridad. Una amistad terminará una relación y podrías necesitar apoyo emocional.

Sagitario

Cuida tus negocios para evitar errores que puedan afectar tus logros. Un viaje o cambio de residencia está por ocurrir, así que date gustitos sin miedo. Una persona de piel anaranjada mostrará interés por ti, pero mantén actitudes positivas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, miércoles 16 de octubre UNSPLASH

Capricornio

Depura tu entorno de personas que solo te causan dolores de cabeza. Trabaja duro en tus metas y enfrenta tus celos con inteligencia. Un embarazo en una amistad te alegrará y recibirás un dinero extra pronto.

Acuario

Confusión en el corazón por una nueva persona te enseñará a disfrutar el tiempo juntos sin apegarte demasiado. Una ex pareja podría contactarte, así que mantén la calma y enfócate en tu crecimiento personal. Nuevas amistades y oportunidades laborales te ayudarán a avanzar.

Piscis

Duerme más y cuida tu salud para evitar enfermedades. Un viaje está en puerta y nuevas amistades te ofrecerán apoyo. Cambios laborales te permitirán emprender un negocio importante, pero organiza bien tu tiempo para manejar el aumento de trabajo.

