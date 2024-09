El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 13 de septiembre

En los últimos años la figura de Nana Calistar se consolidó como una de las más conocidas dentro del mundo de la astrología, con millones de seguidores que esperan sus predicciones compartidas de manera jocosa. En sus redes sociales, la pitonisa publicó los horóscopos para cada signo de cara a este viernes 13 de septiembre.

Aries

Es fundamental que protejas tu corazón. No entregues todo a quien no lo valora y recuerda siempre tu valía. Cuida tus emociones, están más presentes de lo que imaginas. Revive la pasión en tu relación para experimentar momentos más intensos. Ante las mentiras, deja que el karma actúe y no te afectes demasiado; cada cosa encontrará su lugar.

Tauro

Pronto dejarás de sentir esa dependencia emocional hacia alguien que no correspondió tus sentimientos. Una amistad buscará tu consuelo tras una ruptura. Exprésate sin reservas; no es momento de retener tus palabras. Eleva tus estándares, mereces mucho más de lo que aceptas.

Géminis

El pasado puede regresar inesperadamente, pero no reabras heridas en proceso de cicatrización. Las oportunidades se agotan; decide pronto o podrías perderlas. Este fin de semana, mantén la calma ante provocaciones y evita alterarte por situaciones que te irriten o preocupen.

Las estrellas de Nana Calistar muestran el camino de los signos zodiacales La Opini

Cáncer

Este fin de semana, cuida tu temperamento para no afectar a quienes te rodean sin culpa. Algunos intentarán perjudicarte, así que protégete de malas energías. La suerte te sonríe en juegos de azar. Una expareja aún piensa en ti, pero teme acercarse.

Leo

Presta atención a tu seguridad física para evitar accidentes. Pronto, un cambio laboral traerá nuevas responsabilidades. El amor también florecerá. Aunque el trabajo te canse, una reunión social revitalizará tu espíritu hacia el fin de semana.

Virgo

Termina una semana intensa y evita dejarte consumir por pensamientos que obstaculizan tu progreso. Aléjate de las energías negativas y las personas conflictivas. Si alguien del pasado regresa, mantén la distancia; es hora de cerrar capítulos y sanar, no de reabrir viejas heridas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, viernes 13 de septiembre Pixabay

Libra

No pierdas más oportunidades; cada una que se presenta es una chance para mejorar. Un amigo te demostrará el verdadero significado de la lealtad. Es hora de cambiar tu perspectiva y ser más proactivo en buscar cambios positivos.

Escorpio

Mantén el sexo en una perspectiva adecuada y no lo conviertas en un eje central de tu vida. Reflexiona más y actúa con cautela. Este fin de semana, evita discusiones innecesarias. Aunque te cueste, trata de no dejarte llevar por impulsos que complican tus relaciones.

Sagitario

Recuerda que no siempre recibirás lo mismo que das, y está bien. Exprésate abiertamente y haz saber a los demás cuánto significan para ti. Un viaje podría estar en el horizonte, lo que te ofrece la chance de conocer gente nueva que sacudirá tu mundo emocional y espiritual.

Las cartas de Nana Calistar iluminan el camino de los astros Yahoo.com

Capricornio

Si ya no sientes lo mismo por alguien, sé honesto y sigue adelante. La suerte te favorecerá en los juegos de azar, aprovecha este momento. Sé más ambicioso y busca oportunidades que realmente valgan la pena. Cuida tu salud, especialmente tu dieta, para mantener tu energía.

Acuario

A veces pareces distante con la vida, busca la tranquilidad que necesitas para ver las cosas más claramente. Un descanso podría ser esencial este fin de semana para reajustar tu enfoque. Evita el estrés y busca actividades que te llenen de alegría y satisfacción.

Piscis

Toma la iniciativa en tu vida, evita quedarte en la sombra de otros. Cambios en tu rutina laboral o personal podrían parecer desafiantes, pero te ofrecen la oportunidad de crecer. Evita mezclar amistad y finanzas, podría complicar tus relaciones. Sé más selectivo con quienes compartes tus proyectos y sueños.

LA NACION