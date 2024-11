El horóscopo de Nana Calistar para hoy, viernes 15 de noviembre

Si bien no es una de las figuras con más carrera en el mundo de la astrología latinoamericana, Nana Calistar supo ganarse el cariño de millones de seguidores en todo el continente mediante su particular manera de narrar el secreto de las estrellas. Hoy, en sus redes sociales, la pitonisa compartió qué le espera a cada signo en este viernes 15 de noviembre.

Aries

Es tiempo de dejar atrás expectativas pasadas y abrirte a nuevas oportunidades en el amor y la vida. Ten precaución con posibles accidentes en el trabajo o en la calle. No temas a cambios laborales, pero sé estratégico y no dejes tu empleo actual hasta asegurar el siguiente.

Tauro

Un amigo podría mostrar celos o interés romántico; sé claro con tus sentimientos. Es momento de trabajar en los sueños y proyectos que has pospuesto. Deja de buscar a quienes no te valoran y enfócate en quienes te aprecian.

Géminis

Es momento de aprender del presente y agradecer las oportunidades que tienes. No dejes pasar las oportunidades que se presenten por pensarlo demasiado. Un antiguo amor podría reaparecer, pero sabrás mantener distancia.

Los horóscopos para Nana Calistar para este viernes 15 de noviembre UNSPLASH

Cáncer

Se avecinan cambios significativos en tu vida; tu economía mejorará, pero evita gastos innecesarios. Ten precaución con viajes imprevistos, podrían no resultar como esperas. No temas darte gustos como cambiar de auto o domicilio si has trabajado duro.

Leo

Aprende de experiencias pasadas para no repetir errores y controla tu carácter fuerte en el trabajo para evitar conflictos. Atiende asuntos familiares que requieren tu atención. Se presenta la posibilidad de conocer a alguien especial; si estás soltero, aprovecha esta oportunidad en el amor.

Virgo

Ten precaución con asuntos legales que podrían complicarse y generar pérdidas económicas. No permitas que te vuelvan a engañar; establece límites y protégete. Modera tu carácter fuerte y comunica tus ideas sin ofender a otros. Se acercan buenos cambios en lo económico y laboral; toma las riendas y no dejes que otros te manipulen.

Las cartas de Nana Calistar iluminan el camino de los astros Yahoo.com

Libra

Es momento de aclarar situaciones en tu vida para evitar arrepentimientos futuros. Podrías vivir una experiencia intensa sin necesidad de una relación formal. Un amigo te revelará un secreto que te sorprenderá, y podrías descubrir mentiras que te decepcionen.

Escorpio

Encontrarás paz interior gracias a alguien que te hará sentir especial con sus palabras y acciones. Ten cuidado con posibles caídas o golpes en estos días. Cierra ciclos con exparejas que aún te afectan para atraer nuevas personas positivas.

Sagitario

Expresarás tus pensamientos sin temor, pero ten cuidado con tus palabras para evitar malentendidos. Comenzarás a sanar heridas del pasado que te impedían avanzar. Dedica más tiempo a tu familia y fortalece esos lazos. Aléjate de personas que solo buscan aprovecharse de ti y generan problemas.

Los horóscopos de Nana Calistar para hoy, viernes 15 de noviembre UNSPLASH

Capricornio

Deja atrás los resentimientos y enfócate en cumplir las metas que te propusiste para este año. Podrías sentir inquietud por situaciones a tu alrededor, y es posible que un familiar sufra un accidente; mantente atento.

Acuario

Aprende de tus experiencias para no repetir errores y aprovecha la oportunidad de cambiar de casa o vehículo para tu beneficio. No permitas que una amistad te manipule; sé firme en tus decisiones. Se avecinan momentos positivos donde tus planes y sueños pueden hacerse realidad.

Piscis

Aprende a soltar lo que no te pertenece y confía en tu capacidad para atraer a alguien que te valore. Cuida tus articulaciones, especialmente las rodillas. Podrían ofrecerte un viaje; analiza bien tus finanzas antes de decidir.