El horóscopo de Niño Prodigio para mayo: esto es lo que le espera a cada signo de la rueda zodiacal

Escuchar

Víctor Florencio, mejor conocido como Niño Prodigio, reveló el mensaje de los astros y de su tarot. El experto en astrología compartió a través de sus redes sociales lo que le depara a todos los signos de la rueda zodiacal para mayo, que inicia con una fuerte influencia de Venus a entrar a Géminis. Esto es lo que deben considerar en diferentes ámbitos, como la familia, el dinero, las relaciones personales y el trabajo.

Aries

Mayo viene muy cargado, por lo que debes hacer buenas relaciones, negocios y salir de tu zona de confort. Los astros revelan que te llegará abundancia, salud y una sensación de libertad.

Tauro

Que nada ni nadie te quite tus sueños, porque todo tiene que estar en armonía y en paz. Estos días te sentirás comprometido con algo que quizá no deberías aceptar. Los astros tienen mucho optimismo para ti. Sin embargo, recuerda que no todo se puede recibir y que, a veces, menos es más.

Géminis

Llega un momento con dos vertientes: de un lado te vas a sentir bien, pero del otro te darás cuenta de que una persona no quedó satisfecha. Será un mes de contacto y de hacer buenas relaciones. Como eres el rey de la comunicación, brillarás fácilmente.

Cáncer

Los astros advierten que tendrás que tener fuerza porque vas a recibir muchas cosas en este mes. Acuérdate de que no todo en la vida es para siempre. Debes moverte y estar activo.

Niño Prodigio dio los horóscopos para el mes de mayo Niño Prodigio/YouTube

Leo

Vete de compras, gasta, haz lo que quieras porque este es el mes para que brilles. Llega algo que tú querías profundamente, como la compra de un auto o la adquisición de una casa. Los astros hablan de éxitos y de oportunidades.

Virgo

Debes de estar muy seguro de ti mismo, así que aprende, estudia y prepárate. Este mes será el del amor. Si estás soltero, podrías encontrar a la pareja ideal.

Libra

Los astros te indican que encontrarás el trabajo que tanto querías. A final de mes vas a estar en vuelto en algo que te va a entusiasmar, como la preparación de una fiesta, una boda, un cumpleaños o una cosa especial para ti.

Las estrellas guían las predicciones de Niño Prodigio Instagram @ninoprodigio

Escorpio

Hay alguien del signo de agua que está en tu vida y te rodea con cosas positivas, así que deja de estar a la defensiva. A final del mes te vas a sentir un poco cansado y fatigado. Tómate unos días para despejarte.

Sagitario

Será un final para comenzar otra historia. Los astros hablan de niños que nacen, por lo que puede haber embarazos en tu círculo cercano. Podrías llevarte un desencanto este mes.

Capricornio

Pueden aparecer algunos cambios, cosas inesperadas, y que tienen que cambiar. Se avecinan viajes a otra parte del mundo donde vas a estar contento y feliz.

Los horóscopos de Niño Prodigio advierten que la Luna llena transitará este mes en Sagitario ElDiarioN

Acuario

Los astros te hablan de claridad mental. La rueda del destino te pone personas en tu camino que no esperabas y que te rodeará de amor al máximo.

Piscis

Deja atrás todo lo que te lastima en tu vida y no te guardes nada. Eres una persona emprendedora, de negocio, que sabes lo que quieres, así que ve por ello.