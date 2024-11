El horóscopo de Walter Mercado para hoy, jueves 7 de noviembre

Si bien Walter Mercado dejó el plano físico hace más de cinco años, su recuerdo peramanece vivo en la memoria de sus seguidores, quienes rememoran con cariño sus diferentes programas televisivos, sus famosas frases y sus predicciones. Su sobrina, Dannette Benet Mercado, retomó su legado y publicó en su columna de El Nuevo Herald, qué le espera a cada signo de cara a este jueves 7 de noviembre.

ARIES

Deja atrás los sueños y fantasías; es momento de buscar lo real y auténtico en tu vida. No te desgastes por quien no quiere cambiar. Tu vida íntima experimenta sacudidas que te harán valorar su importancia. Prioriza tus necesidades para luego poder cumplir con los demás.

Horóscopo de Aries

TAURO

Acepta con una sonrisa los retos y cambios que se presenten. Adáptate a lo que venga. Aprovecha tu buen sentido del humor y cultiva nuevas amistades. Lo que siembres ahora te brindará excelentes frutos en el futuro. No descuides tu futuro económico y planifica con anticipación.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

Cambios positivos te rodean. Los atrasos y obstáculos en tu vida profesional desaparecen. Avanzarás por caminos seguros y despejados. Tendrás éxito en asuntos relacionados con el extranjero y experimentarás una gran paz en tu hogar. Aprovecha esta etapa de armonía y prosperidad.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

Evita tomar riesgos innecesarios que pongan en peligro tu seguridad personal. Protégete de todo aquello que pueda amenazar tu bienestar. Sé cauteloso con las personas que te rodean y no te dejes manipular por la ambición ajena. Confía en tus propios pensamientos y decisiones.

Horóscopo de Cáncer

LEO

Aquellos que te hicieron daño se acercan para pedir perdón. La confusión y la incertidumbre se alejan. Organiza tu vida y emprende algo nuevo, ya sea un proyecto o esa idea que tienes en mente. Aléjate de todo lo que pueda causarte tensión y busca la tranquilidad.

Horóscopo de Leo

VIRGO

Muéstrate menos exigente y más colaborador con tu familia y amigos cercanos. Toma la iniciativa en asuntos de dinero y negocios. Tus facultades mentales, unidas a tu fuerza espiritual, te llevarán al éxito y la felicidad. Presta atención a tus sueños, pues pueden ser premonitorios.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

Es momento de dejar atrás la obstinación. Lo que hagas hoy, hazlo con el corazón y sin prisa. Combate la tendencia a creer que lo sabes todo. Deja las fantasías y enfócate en la realidad presente. Las decisiones que tomes ahora tendrán un impacto importante en tu vida.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

Estarás lleno de trabajo, pero tus energías te permitirán cumplir exitosamente con cualquier tarea. Asumirás el liderazgo tanto en tu trabajo como en tu hogar. Sé más selectivo con tus amistades y evita confiar tus intimidades a otros. Mantén la discreción en asuntos personales.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

Dirige tus inquietudes hacia nuevos proyectos, estudios o trabajo. No pienses en imposibles; si te lo propones, todo es posible para ti. Abre tu corazón a una persona que pronto llegará a tu vida. Verás el mundo con nuevos colores.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

Sentirás mayor vitalidad y mejor salud. Saldrás de lo perjudicial y rutinario. Aprovecha oportunidades laborales que te ofrezcan independencia y te permitan lograr lo que antes se te negó. Podrías recibir dinero mediante herencias o regalos; úsalo sabiamente y con responsabilidad.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

Sé un ejemplo para quienes te rodean y practica lo que predicas. No vivas a la sombra de nadie; brilla con luz propia. No sigas, en nombre del amor, a quien no te valora como mereces. Es momento de realizar cambios en tu filosofía de vida y buscar tu propia felicidad.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

La energía planetaria te impulsa a enfrentar y resolver problemas con tu pareja. La buena comunicación garantizará la paz y estabilidad entre ustedes. Deja a un lado las inseguridades y los celos; enfócate en reavivar la pasión en la relación y fortalecer el vínculo afectivo.

Horóscopo de Piscis