El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 10 de mayo

Aunque han pasado más de cuatro años desde el fallecimiento de Walter Mercado en su país natal, Puerto Rico, su legado continúa presente gracias a Dannette Benet Mercado, su sobrina, quien diariamente difunde el mensaje de las estrellas en El Nuevo Herald. Este viernes 10 de mayo, la colaboradora de Shanti Ananda compartió sus predicciones más recientes para cada signo del Zodiaco.

ARIES

Estás en busca de estabilidad y seriedad en el amor. Consideras unir tu vida con otra persona, lo que traerá buena suerte y bienestar personal. Todo lo que inicies a partir de ahora te beneficiará, así que aprovecha esta racha positiva.

TAURO

Esta es una etapa ideal para planificar y ejecutar proyectos que te brinden estabilidad. Mantén una actitud positiva y verás cómo las oportunidades se alinean para ti. La energía celestial te favorece.

GÉMINIS

Un amor del pasado intentará reavivar el contacto, pero es esencial no alimentar viejos recuerdos. Enfócate en tu presente y en nuevos horizontes. Proyectos creativos serán una excelente vía para despejar tu mente y avanzar. Regresar al pasado y reconstruir sobre lo que no funcionó no debe ser una opción.

CÁNCER

La energía estelar mejora tus relaciones, tanto en el amor como en los negocios. El amor es clave para tu bienestar, y cultivar relaciones armoniosas traerá paz a tu vida. Aprovecha esta energía para fortalecer tus vínculos y crear recuerdos positivos.

LEO

Sigue tu intuición en decisiones importantes, pero analiza bien antes de actuar. No intentes solucionar todo de inmediato; cada cosa tiene su tiempo perfecto. Expresa tus sentimientos en el momento adecuado y confía en la guía de tus seres de luz. Ellos te apoyan en tu proceso de evolución.

VIRGO

Es momento de nuevos comienzos y expansión de horizontes. Cada viaje será una experiencia enriquecedora. El bien que hagas a otros se te multiplicará.

LIBRA

Empieza un periodo de búsqueda de estabilidad personal. Organiza tus pensamientos y cambia tu perspectiva antes de tomar decisiones finales. Reflexiona sobre cómo el pasado ha influido positivamente en tu vida. Al hacerlo, entenderás mejor tus caminos y decisiones futuras.

ESCORPIO

Presta atención a tus sueños, ya que contienen mensajes importantes para tu camino. La llama de tu creatividad iluminará y enriquecerá tu vida.

SAGITARIO

Estás muy activo y el tiempo parecerá insuficiente para todo lo que tienes que hacer. No necesitas complacer a todos. Tómate un descanso y recarga energías con actividades que disfrutes. Sé claro y sincero al expresar tus sentimientos.

CAPRICORNIO

Descubrirás la verdadera amistad y harás nuevas conexiones significativas. Toma la iniciativa para formar amistades auténticas y duraderas. Todo lo falso que te estancaba desaparecerá.

ACUARIO

Si estás soltero, conocerás a alguien especial que te deslumbrará. En el ámbito laboral, especialmente en ventas, este es un periodo altamente productivo. Evita quejas y busca diversión y risa en cada momento. Esta es una fase para disfrutar de la vida y aprovechar al máximo las oportunidades románticas y profesionales que se presenten.

PISCIS

El arte, la administración y la moda están excelentemente aspectados para ti. Estarás decidido y lograrás todo lo que te propongas, sin aceptar un no por respuesta. Tu determinación te llevará al éxito en todas tus empresas.

