El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 12 de abril

Escuchar

Cuatro años tras su muerte, Walter Mercado dejó una marca imborrable en el ámbito de la astrología. Gracias a los esfuerzos de Dannette Benet Mercado, su sobrina y antigua asistente, su visión todavía resuena a través de las páginas de El Nuevo Herald. Este viernes 12 de abril, compartió lo que le espera a cada signo de la rueda zodiacal, sobre todo en aspectos cruciales de la vida como el amor, las finanzas y el trabajo.

ARIES

Mantén la cautela con quienes no te generen confianza. Habla con la verdad, aunque no siempre agrade. Esto reforzará tu carácter. Sé meticuloso con los asuntos legales y contratos, inspecciona cada detalle antes de dar tu aprobación.

Horóscopo de Aries

TAURO

Tu entorno familiar y hogar cobran protagonismo hoy. Practica lo que predicas, sé un ejemplo a seguir. Evalúa nuevas oportunidades laborales, una de ellas podría ser especialmente prometedora. Tu fortaleza será clave para vencer adversidades.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

Recibirás apoyo de individuos serios y comprometidos espiritualmente. En asuntos amorosos, el día te favorece. Muestra comprensión y afecto hacia los demás. Evita repetir errores del pasado, y mantén una actitud positiva.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

Los cambios que experimentas ahora serán beneficiosos a largo plazo. El éxito y el reconocimiento están al alcance de tu mano. No retrases más ese proyecto que tienes en mente; es momento de actuar con determinación.

Horóscopo de Cáncer

LEO

Las artes y las actividades sociales capturan tu interés hoy. Es un buen momento para reconectar con amigos y planear reuniones. La suerte te acompaña, lo que permite que todo a tu alrededor se impregne de energía positiva.

Horóscopo de Leo

VIRGO

Organiza tu tiempo eficazmente. No dudes en reclamar lo que mereces por tus habilidades y esfuerzos. Destaca por tu talento y genialidad. Prepárate para explorar nuevos horizontes y embarcarte en aventuras emocionantes.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

Es hora de dejar atrás el rol de víctima. No apoyes a quienes no aportan valor a tu vida. Concéntrate en concretar esas ideas que has pospuesto. Cambios significativos están en camino para ti.

Horóscopo de Libra

ESCORPIO

Orienta tu vida hacia el éxito en todas sus facetas: salud, amor y finanzas. No envidies a otros y, en lugar de eso, cultiva tu propia felicidad. Siembra amor y vive con plena consciencia, ofrece siempre lo mejor de ti.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

Disfrutarás de paz y seguridad en los próximos días. Confía en tus habilidades y en tu capacidad para lograr grandes cosas. El amor puede sorprenderte, mientras que la inseguridad y la indecisión se disipan.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

Presta especial atención a tu salud. Utiliza el poder de tus pensamientos para fortalecerte y enviar mensajes positivos a tu cuerpo. Edúcate sobre los alimentos y hábitos que benefician tu bienestar.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

Demuestra determinación en la consecución de tus metas. Evita que cualquier obstáculo te desvíe del camino hacia tus sueños. Investiga y abraza lo nuevo y diferente. Sonríele a la vida y esta te recompensará ampliamente.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

Toma precauciones en tu vida amorosa, especialmente con personas de tu pasado que reaparecen. Evalúa las promesas con la cabeza puesta en los hechos, no en palabras. Utiliza tus experiencias previas como lecciones valiosas para no repetir errores.

Horóscopo de Piscis