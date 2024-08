“El mes de la liberación”: Mhoni Vidente predijo qué pasará con Nicolás Maduro en Venezuela

Escuchar

En medio de una Venezuela sacudida por la convulsión política, después de que contra todo pronóstico la Junta Electoral diera por ganador a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del domingo, Mhoni Vidente publicó sus últimas predicciones. Según la reconocida pitonisa cubana, radicada en México, agosto será decisivo para el futuro del país. En el stream de El Heraldo de México la astróloga anticipó una caída definitiva del régimen actual, a cuyo líder describe como “un dictador que ha perdido el respeto por la democracia”.

El escenario que Mhoni describió es dramático y cargado de una tensión que parece alcanzar su punto de culminación. Con cartas como la de El Loco y La Muerte en sus visiones, predice un inminente colapso del gobierno actual. “Veo una energía de cambio, una tormenta que está por estallar, y es el pueblo quien finalmente dictará su destino”, afirmó con convicción.

Las predicciones no son solo esotéricas, sino que se entrelazan con eventos políticos y sociales que están ocurriendo en vivo, ya que hizo énfasis en la presión internacional y el descontento popular. Mhoni señaló que diversos países latinoamericanos, incluidos Brasil, Argentina y Uruguay, ya no apoyan la continuidad de Maduro y podrían jugar un papel crucial en los acontecimientos que se avecinan. “La región está despertando, y no están dispuestos a seguir tolerando la opresión en Venezuela”, comentó la vidente.

Además, sugirió un apoyo tácito a figuras de oposición como María Corina Machado, quien, según Mhoni, “estaba preparada para el fraude electoral y ha buscado aliados internacionales”. Esta preparación podría ser fundamental en los esfuerzos para restaurar la democracia en el país.

La predicción de Mhoni Vidente para el futuro de Venezuela

Mhoni también expresó un fuerte mensaje de solidaridad hacia el pueblo venezolano, a quien ve como “un guerrero de la libertad, cansado pero resiliente”. Y aseguró con emoción: “Los venezolanos han llorado, han sufrido, pero su esperanza nunca ha muerto. Agosto será el mes de la liberación”.

Su visión es clara: cambios radicales están en el horizonte, y aunque el camino será difícil, el resultado final es prometedor. “Venezuela está a punto de cerrar un capítulo oscuro de su historia y comenzar uno nuevo, lleno de libertad y progreso”, predijo Mhoni, quien siente una profunda conexión espiritual con los eventos que se desarrollan.

Los siguientes pasos de la oposición venezolana

Luego de enfrentar un pedido de cárcel por parte del presidente Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana María Corina Machado ha hecho un llamado a la movilización. Machado, firme en su posición, acusa al gobierno de haber cometido un fraude electoral en los comicios del domingo pasado, donde sostiene que su candidato, Edmundo González Urrutia, resultó ser el claro vencedor. Contrariamente a estas afirmaciones, el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Maduro, quien aseguró su permanencia en el poder para un tercer mandato de seis años.

La líder de la oposición denunció irregularidades en las últimas elecciones en Venezuela Cristian Hernandez - AP

En un mensaje publicado en la plataforma X, Machado expresó su frustración y determinación: “Le ofrecimos al régimen que aceptara democráticamente su derrota y avanzar en una negociación para asegurar una transición pacífica; sin embargo, han optado por la ruta de la represión, la violencia y la mentira”.

