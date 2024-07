La advertencia de Mhoni Vidente tras el intento de asesinato a Donald Trump: “Envuelto en peligro”

Escuchar

El reciente intento de asesinato a Donald Trump sacudió a Estados Unidos y al mundo entero. Sin embargo, para Mhoni Vidente, famosa por sus predicciones, este evento no resultó inesperado. En una reciente aparición en El Heraldo TV, la pitonisa cubana compartió su análisis y advertencias sobre la situación del expresidente y destacó que ya había previsto un acontecimiento de esta magnitud.

Mhoni Vidente había anticipado que Trump enfrentaría un grave peligro. Según ella, ya había ganado una batalla crucial al aliarse con un senador de Ohio, J. D. Vance, conocido por su extremismo de derecha. “La gente no cambia. Trump es un personaje que siempre estará envuelto en controversias y peligros”, aseguró la vidente.

Además de sus predicciones sobre el atentado, Mhoni advirtió sobre las posibles repercusiones económicas. Recomendó a la población comenzar a ahorrar dinero y pagar deudas, ya que prevé un aumento en el valor del dólar y en los aranceles. Según su consejo, es un buen momento para ser prudente con las finanzas.

Trump, quien nació bajo el signo de Géminis, parece tener una suerte peculiar para salir ileso de situaciones complicadas. La astróloga lo comparó con Fidel Castro, otro Géminis que también enfrentó numerosos atentados a lo largo de su vida. Mhoni Vidente señaló que el número 13 marca las vidas de ambos de manera significativa, dado que Castro nació el 13 de agosto y el atentado a Trump ocurrió el 13 de julio.

Escenas del Ataque a Trump este sábado en Ohio

A pesar de la gravedad del atentado, Mhoni Vidente cree que Trump debe mantenerse vigilante. Considera que, aunque Trump ha tenido suerte en evadir problemas graves, la amenaza sigue latente. Según ella, la naturaleza de Géminis dota a Trump de una habilidad especial para esquivar conflictos y peligros.

La pitonisa también mencionó amenazas provenientes de grupos árabes, sugirió que hay jóvenes manipulados para cometer actos violentos. Ella afirma que hay alguien detrás de estos ataques a través de la manipulación. Según las palabras de Mhoni, esta perspectiva añade una capa de complejidad a la ya tensa situación global, ya que las amenazas contra Trump podrían ser parte de un plan más amplio y orquestado.

Mhoni Vidente analizó el ataque a Donald Trump El Heraldo de México

No obstante, Mhoni Vidente cree que Trump seguirá como una figura influyente y que su impacto en el mundo continuará. Así, sostiene que él está destinado a cambiar el mundo, para bien o para mal, y no cree que le suceda nada grave en el futuro cercano. Según la pitonisa, Trump tiene una misión que aún no ha terminado y que seguirá en un papel crucial en la política mundial.

En resumen, el atentado contra Donald Trump ha generado un gran revuelo a nivel global, pero para Mhoni Vidente, este evento ya estaba previsto en sus predicciones. La pitonisa cubana no solo había anticipado este peligro, sino que también advirtió sobre las posibles repercusiones económicas y políticas.

