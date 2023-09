escuchar

En la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, la inquietante noticia de la muerte violenta de dos modelos con solo dos días de diferencia y a menos de un kilómetro de distancia una de otra, hicieron que tanto los familiares de las víctimas, como los residentes de la zona comenzaran a rumorar sobre la posible existencia de un asesino serial; sin embargo, hasta el momento, para las autoridades se trata de investigaciones sin una relación directa.

El primero de estos trágicos sucesos ocurrió el 10 de septiembre, cuando los familiares de Nichole ‘Nikki’ Coats, de 31 años, encontraron su cuerpo sin vida en su lujoso departamento, ubicado sobre Grand Avenue y la calle 8 en el centro de Los Ángeles, después de pasar dos días sin tener noticias de ella y luego de avisarles que iba a tener una cita. “No podía reconocerla”, compartió la tía de Coats, May Stevens, al canal KTLA: “Creo que fue un asesinato, de verdad. Una de sus piernas estaba en el aire en posición de patada. No es alguien que simplemente se acostó en su cama y murió”.

El caso de Nikki Coats conmovió a sus amigos, quienes emprendieron una recaudación de fondos para apoyar a la familia GoFoundMe

Una publicación en el sitio GoFundMe para cubrir los gastos funerarios de Coats está por llegar a los US$15.000 recaudados hasta el lunes al mediodía. “Esto ha sido muy difícil para mí porque fue totalmente inesperado. El apoyo que he recibido de mi familia y de los amigos de Nikki ha sido abrumador, ella siempre hablaba muy bien de todos sus amigos y ahora veo por qué”, expresó la madre de la joven a través de la plataforma.

La muerte de Maleesa Mooney

Apenas dos días después y a una distancia relativamente cercana, en un departamento del 200 de South Figueroa Street, una mujer identificada como Maleesa Mooney fue hallada muerta por la policía, después de que sus familiares reportaron que habían notado algunos cambios en sus conversaciones por mensajería instantánea y solicitaron una revisión de seguridad. “Cuando pasó una semana y ella no respondió a nuestras llamadas, supimos que algo no estaba bien”, contó al canal local de noticias Bailey Babb, prima de Maleesa.

En tanto, Jourdin Pauline, hermana de la joven, que el momento de fallecer tenía 31 años, expresó su conmoción en un emotivo tributo a través de su cuenta de Instagram, donde suma 1,3 millones de seguidores: “Nunca, ni en un millón de años pensé que tendría que hacer esta publicación y buscar justicia para mi única hermana, mi corazón está destrozado”. Además, mencionó que creen que el asesino está tratando de vender el teléfono y la computadora de la víctima porque vieron una alerta en la cuenta de iCloud que aún seguía activa.

Solo el caso de Maleesa Mooney es investigado como homicidio @jourdinpauline / Instagram

Un homicidio en Los Ángeles

A pesar de las coincidencias y la presión de los familiares, hasta ahora de manera oficial no se ha fijado relación alguna entre los dos femicidios. Solo el caso de Maleesa Mooney es investigado como homicidio, mientras que sobre Nichole Coats, la Policía de Los Ángeles solo la considera una muerte “sospechosa”, mientras avanzan los análisis de la Oficina del Forense del Condado.

El agente de la policía de Los Ángeles, Drake Madison, admitió que no tenía “ni idea” de las circunstancias de la muerte de Coats. “No tenemos información de ningún tipo de homicidio ni nada parecido. No pudimos encontrar nada al respecto ... Podría ser cualquier cosa”, declaró para el diario Los Angeles Times.

Hasta ahora no hay personas detenidas, pero la Policía de Los Ángeles emitió un comunicado en el que solicita la ayuda del público en la investigación de los asesinatos para identificar a la persona o las personas responsables de su muerte. Cualquier información al respecto puede reportarse directamente a la Oficina Central de Homicidios, al (213) 996-4150 o a la línea 1-877-LAPD-24-7 (1-877-527-3247); así como a través del sitio www.lapdonline.org.