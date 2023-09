escuchar

Pasaron dos meses desde que Lionel Messi puso un pie en Miami de forma definitiva para que él y su familia encontraran una casa a la que pudieran llamar hogar. No obstante, en lugar de decantarse por la ciudad multicultural, el astro prefirió vivir en Fort Lauderdale, a tan solo 15 minutos del DRV PNK, el estadio de Inter Miami FC, el club que lo recibió con brazos abiertos en esta nueva etapa de su vida.

Fiel a su estilo desde hace muchos años, Messi siempre priorizó la privacidad para él y su grupo familiar, por lo que no sorprende que haya elegido Bay Colony como el nuevo barrio. Se trata de uno de los vecindarios más exclusivos de Fort Lauderdale y, de acuerdo con By The Sea Realty, una plataforma de bienes raíces, es “la única comunidad unifamiliar cerrada en el área con seguridad las 24 horas”.

El exclusivo vecindario está ubicado en el lado oeste del Intracoastal Waterway, justo al norte de Commercial Boulevard y al este de la Ruta 1, también conocida como Federal Highway. Detrás de la reja de seguridad que marca la entrada, hay varias calles completamente arboladas que en algunas partes forman un túnel vegetal y las propiedades tienen amplios jardines, servicios públicos subterráneos. Hay poco más de 100 viviendas dentro del barrio.

Así es la entrada al barrio donde Lionel Messi compró una casa By The Sea Realty

Todas las casa en Bay Colony tienen muelles de aguas profundas y acceso directo al mar, sin puentes fijos. Ya sea en auto o en barco, los residentes están a solo minutos de excelentes restaurantes informales, locales, campos de golf, escuelas públicas y privadas, la playa y más.

El barrio de la casa de Messi cuenta con canales By The Sea Realty

De acuerdo con las publicaciones de Realtor, el costo de las propiedades en Bay Colony varía entre dos y nueve millones de dólares, pero algunas se venden por más. En promedio, el metro cuadrado equivaldría a 15.000 dólares. En el caso de Messi, el astro pagó US$10,7 millones por su nueva casa.

Para Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, la seguridad de su familia es muy importante en Miami (Foto Instagram @antonelaroccuzzo)

Si bien la comunidad se desarrolló a fines de la década de 1960, las nuevas construcciones continuaron a lo largo de los años. La mayor parte de las propiedades tienen un estilo mediterráneo, con amplios ventanales y vistas al jardín, a la pileta o al mar.

Cómo es la nueva casa de Lionel Messi

Para esta adquisición, Messi contó con el apoyo del grupo inmobiliario Team Simpkin, que es socio exclusivo de Inter Miami FC en lo que a compra de propiedades se refiere. Desde los inicios del club, la compañía se ha dedicado a buscar viviendas para los futbolistas y sus familias, también cerca de la zona de entrenamiento en Fort Lauderdale.

Así es el barrio Bay Colony Waterfront Estate, donde Lionel Messi compró una casa

La vivienda que el astro compartirá con Antonela Roccuzzo y sus tres hijos tiene 974 metros cuadrados cubiertos y está ubicada en un terreno de 1765 metros cuadrados. En ese orden, la casa se sitúa en una calle sin salida y además cuenta con 50 metros de costa para uso exclusivo de la familia.

En su interior, la casa cuenta con nueve baños completos, un toilette y ocho suites, dos de ellas de mayor tamaño. La cocina es italiana, también tiene sala de fitness y spa, un salón de entretenimiento, una oficina ejecutiva, un vestíbulo con techo abovedado de ocho metros de altura y un jardín con pileta.