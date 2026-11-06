1
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 7 de noviembre; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 7 de noviembre la temperatura rondará entre -1,10 y 10,60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oestenoroeste
- Probabilidad de precipitación: 0%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois
Más leídas
- 2
A Máxima Zorreguieta la sorprendieron en el aeropuerto con un show de música y baile y no dudó en sumarse a la fiesta
- 3
La “venganza” de Horacio Cartes: la disputa por el poder en Paraguay que terminó con la caída de Santiago Peña
- 4
Las empresas estadounidenses alertaron que la derrota de Trump puede condicionar el auxilio financiero a la Argentina